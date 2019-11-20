В Донецкой области на шахте произошел пожар: работы приостановлены

Шахта "Северная" государственного угледобывающего предприятия "Торецкуголь" (Донецкая область) в среду приостановила работу из-за пожара.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 20 ноября в 5:44 поступило сообщение о пожаре на шахте в Северном Торецкого городского совета Донецкой области.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что горит крыша административного здания на площади 1,5 тыс. кв. м.

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет", - говорится в сообщении.

Пожар потушили в 10:16.

Данных о погибших нет, причина пожара устанавливается.

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Пожар на шахте "Северная" Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, в июне в Донецкой области около Торецка на шахте "Центральная" произошел обвал, в результате чего погиб горняк. В декабре также в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии