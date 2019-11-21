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21 листопада 2019, четвер, 06:14 5 Документ
Верховна Рада і партії 2019-11-21T06:14:02+02:00
Українські Новини
Рада відхрестилася від експозиції про фейковий "розстріляний з'їзд кобзарів"

Рада відхрестилася від експозиції про фейковий "розстріляний з'їзд кобзарів"

Голодомор, Верховна Рада України, Музей Голодомору, З'їзд кобзарів
Кобзарі (ілюстрація). Фото: tes.com
Кобзарі (ілюстрація). Фото: tes.com

Апарат Верховної Ради України заявив, що не несе відповідальності за достовірність інформації, що була розміщена на стендах експозиції "Голодомор: знищення ідентичності" в будівлі парламенту, яка була присвячена до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. В Апараті Ради підкреслили, що "перевірка достовірності змісту є відповідальністю ініціатора експозиції - Національного музею Голодомору".

Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на запит Українських Новин.

"Перевірка достовірності змісту повідомлень на плакатах Національного Музею Голодомору-геноциду "Голодомор: нищення ідентичності" є відповідальністю ініціатора експозиції - Музею, в основу діяльності якого покладено організацію та проведення наукових досліджень історичних джерел про події тих часів з метою виявлення документальних свідчень про Голодомор та створення умов введення їх у науковий обіг; складання зведеного реєстру документальних свідчень, створення баз даних та впорядкування спогадів очевидців Голодомору; організацію та проведення заходів з увічнення пам'яті жертв Голодомору", - вказано у документі.

Зазначимо, що станом на 2019 рік документально підтверджених відомостей про "розстріляний з'їзд" немає, що підтвердили колишні директори Галузевого державного архіву Служби безпеки України Володимир В'ятрович та Ігор Кулик.

За твердженням старшого наукового співробітника Національного музею Тараса Шевченка та історика Олега Магдича не існує документальних підтверджень цієї події. Магдич підкреслив "Документів (про розстріл) - не має! Історія про "кобзарский з'їзд" базується виключно на усних свідченнях".

На думку канадського історика Сергія Єкельчика, розстріл кобзарів у Козачій Лопані є легендою, що грунтується на книзі Соломона Волкова "Свідоцтва: Спогади Дмитра Шостаковича", яка видана в 1979 році англійською мовою в США.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада Національний музей Голодомору презентував у Раді виставку "Голодомор: знищення ідентичності". Серед експонованих об'єктів був представлений стенд "Кобзарство", на якому юула розміщена псевдоісторична неправдива інформація про нібито "розстріляний більшовиками з'їзд кобзарів" в Харкові.

Джерело : Українські новини
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