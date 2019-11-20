"Слуга народа" предлагает разрешить украинцам менять отчество

13 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту разрешить гражданам с 16 лет менять отчество.

Об этом говорится в законопроекте №2450, зарегистрированном в парламенте 15 ноября, передают Українськi Новини.

Предлагается каждому гражданину, достигшему 16 лет, разрешить по своему усмотрению менять отчество, а не только имя и фамилию, а лицам старше 14 лет предоставить право на изменение отчества по согласию родителей или официальных опекунов.

Законопроект предусматривает, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними может решаться органом опеки или судом.

Согласно пояснительной записке, в мае 2013 года Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Гарнага против Украины", в котором установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как в законодательстве Украины недостаточно четко сформулированы нормы по изменению отчества.

Законопроект разработан с целью исполнения решения ЕСПЧ и недопущения аналогичного нарушения в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года Рада намеревалась разрешить достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество, так же как свое имя или фамилию.