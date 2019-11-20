подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 12:03 371
Общество 2019-11-20T12:04:05+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" предлагает разрешить украинцам менять отчество

"Слуга народа" предлагает разрешить украинцам менять отчество

Слуга народа, Рада 9 созыва, Смена отчества
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

13 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту разрешить гражданам с 16 лет менять отчество.

Об этом говорится в законопроекте №2450, зарегистрированном в парламенте 15 ноября, передают Українськi Новини.

Предлагается каждому гражданину, достигшему 16 лет, разрешить по своему усмотрению менять отчество, а не только имя и фамилию, а лицам старше 14 лет предоставить право на изменение отчества по согласию родителей или официальных опекунов.

Законопроект предусматривает, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними может решаться органом опеки или судом.

Согласно пояснительной записке, в мае 2013 года Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Гарнага против Украины", в котором установил нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как в законодательстве Украины недостаточно четко сформулированы нормы по изменению отчества.

Законопроект разработан с целью исполнения решения ЕСПЧ и недопущения аналогичного нарушения в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года Рада намеревалась разрешить достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество, так же как свое имя или фамилию.

Больше новостей о: Слуга народа Рада 9 созыва Смена отчества

Архив
Новости
Состояние здоровья Ирины Луценко требует значительного времени для лечения и реабилитации 12:33 Документ
Глава представительства ЕС пообещал выучить украинский язык в течение года 12:32
В киевском метро оплатить проезд банковской карточкой невозможно: ведутся работы 12:31
Депутат Харьковского облсовета Булах претендует на должность председателя НАПК 12:30
Техническая проблема: на Дубневича не смогли надеть электронный браслет 12:25
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok