Замороженные овощи и фрукты: как правильно заготовить на зиму

С наступлением холодов овощей и фруктов, в которых содержится множество витаминов, становится все меньше и меньше. Заморозка выручит хозяек в период заготовок на зиму. Об этом сообщает "Хозяин".

Главное правило, не насыпать свежие фрукты сразу в пакеты, сначала их нужно заморозить на пластиковых подносах, а потом засыпать в пакеты и укладывать в камеру. Такой способ убережет ягоды и кусочки от слипания, и сок не протечет.

Также издание рассказало, как правильно замораживать овощи.

Перец для фарширования

Промыть, обсушить, срезать "крышечки" (не выбрасывать их), удалить сердцевину с семечками. Сложить перцы один в один и положить в пакеты.

Перец для пиццы

Очистить от сердцевины ("крышечки" не выбрасывать), нарезать колечками и сложить в 300-граммовые пластиковые стаканчики. Если нет крышек, завязать стаканчики пакетами и замораживать. Один такой стаканчик перца — на пиццу размером L.

Перец для "всего"

Сюда пойдут все "крышечки", которые не надо было выбрасывать. Перец тонкой нарезки удобно также упаковать в пластиковые бутылки.

У бутылки срезаем верхнюю часть, насыпаем нарезанный перец, бутылку помещаем в пакет — и в холод. Вся изюминка в том, что, когда вам нужен перец в таком измельченном виде, просто отрезаете часть мерзлой бутылки с нужным количеством содержимого. Бутылку — снова в пакет и в морозилку.

Замороженный томат

Большое количество жидкости в их составе не позволяет их качественно замораживать. После оттаивания в руках остается мятый комочек без вкуса и вида.

Помидоры для такой заготовки можно покупать подешевле, так сказать, "некондицию": переспевшие, немного мятые, треснувшие. Но тут вид не главное, главное — вкус. А они как раз по вкусу отменные, потому что вызревшие.

Помидоры моем, обрезаем испорченные части, снимаем кожуру, измельчаем. Если принципиально, чтобы не было семечек — перетрите помидорную массу через сито. Если семечки не помеха, можно все пропустить через мясорубку. Затем все выливаем в кастрюлю, доводим до кипения и варим час-полтора (время варки зависит от содержания сухих веществ в томатах), чтобы выпарилась лишняя влага.

Расфасовываем остывшую массу в небольшие пакетики с застежками и отправляем морозиться. Можно взять "тару" размером по своим надобностям.

В такие томатные заготовки можно добавлять все, что нравится: морковь, лук, перец (проварив с помидорами).

Ранее Українські Новини рассказали о правилах заморозки и разморозки продуктов.