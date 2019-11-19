подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 20:12 30
Жизнь 2019-11-19T20:13:37+02:00
Українські Новини
Основатель Wikipedia запустил соцсеть без рекламы

Основатель Wikipedia запустил соцсеть без рекламы

Соцсеть, Джимми Уэйлс, WT: Social
WT: Social. Скриншот: WT: Social
WT: Social. Скриншот: WT: Social

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс запустил новую социальную сеть WT: Social. С момента старта в октябре она уже насчитывает более 160 тысяч пользователей. Об этом сообщает "BBC Украина".

Платформа, как сейчас обещают, никогда не будет продавать данные пользователей, а будет существовать на пожертвования, чтобы обойтись без рекламы. Зарегистрироваться можно по приглашению или оплатив подписку.

Сеть позиционирует себя как новостная площадка. Кроме этого, пользователи смогут редактировать часть контента, в том числе заголовки, которые "вводят в заблуждение" читателей.

Лента будет формироваться в хронологическом порядке. Сначала будут появляться самые последние новости, а не те, которые могут привлечь внимание аудитории. Стоимость подписки - 13 долларов в месяц или 100 долларов в год.

"Мы предоставим вам возможность выбирать контент и редактировать обманчивые заголовки или проблемные сообщение, - говорится в официальном обращении WT: Social. - Мы будем формировать среду, где плохих участников будут удалять, потому что это правильно, а не потому, что это влияет на нашу прибыль".

В своем недавнем интервью Financial Times Уэйлс назвал модель бизнеса, которая ориентируется на рекламу и которую поддерживают гиганты соцсетей, "проблематичной".

"Некачественный контент вышел в лидеры", - сказал он.

В 2017 году Джимми Уэйлс запустил краудсорсинговую новостную платформу под названием Wikitribune, предназначенную для борьбы с фейковых новостями. Однако, в октябре 2018 распустил свою команду журналистов.

WT: Social - это отдельная структура в Wikipedia.

По мнению специалиста по социальным сетям Зои Кэрнс, сети придется быстро "наращивать обороты", чтобы зарекомендовать себя как жизнеспособную альтернативу гигантам.

"Для этого понадобится много денег, - сказала она. - Люди привыкли к бесплатному доступу к соцсетям. Думаю, компании могут заплатить, а вот обычные люди привыкли получать новости быстро и бесплатно".


Как сообщали Українські Новини, Facebook запустила свой раздел новостей

Больше новостей о: Соцсеть Джимми Уэйлс WT: Social

Архив
Новости
Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования 21:08
Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа 20:42
Завтра Кабмин проведет заседание в открытом для СМИ режиме 20:30
Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом 20:08
В "Слуге народа" заявили о готовности проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко 20:05
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok