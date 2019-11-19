Основатель Wikipedia запустил соцсеть без рекламы

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс запустил новую социальную сеть WT: Social. С момента старта в октябре она уже насчитывает более 160 тысяч пользователей. Об этом сообщает "BBC Украина".

Платформа, как сейчас обещают, никогда не будет продавать данные пользователей, а будет существовать на пожертвования, чтобы обойтись без рекламы. Зарегистрироваться можно по приглашению или оплатив подписку.

Сеть позиционирует себя как новостная площадка. Кроме этого, пользователи смогут редактировать часть контента, в том числе заголовки, которые "вводят в заблуждение" читателей.

Лента будет формироваться в хронологическом порядке. Сначала будут появляться самые последние новости, а не те, которые могут привлечь внимание аудитории. Стоимость подписки - 13 долларов в месяц или 100 долларов в год.

"Мы предоставим вам возможность выбирать контент и редактировать обманчивые заголовки или проблемные сообщение, - говорится в официальном обращении WT: Social. - Мы будем формировать среду, где плохих участников будут удалять, потому что это правильно, а не потому, что это влияет на нашу прибыль".

В своем недавнем интервью Financial Times Уэйлс назвал модель бизнеса, которая ориентируется на рекламу и которую поддерживают гиганты соцсетей, "проблематичной".

"Некачественный контент вышел в лидеры", - сказал он.

В 2017 году Джимми Уэйлс запустил краудсорсинговую новостную платформу под названием Wikitribune, предназначенную для борьбы с фейковых новостями. Однако, в октябре 2018 распустил свою команду журналистов.

WT: Social - это отдельная структура в Wikipedia.

По мнению специалиста по социальным сетям Зои Кэрнс, сети придется быстро "наращивать обороты", чтобы зарекомендовать себя как жизнеспособную альтернативу гигантам.

"Для этого понадобится много денег, - сказала она. - Люди привыкли к бесплатному доступу к соцсетям. Думаю, компании могут заплатить, а вот обычные люди привыкли получать новости быстро и бесплатно".



Как сообщали Українські Новини, Facebook запустила свой раздел новостей.