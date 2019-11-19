Депутат Рады Мамка допускает правку №320 к законопроекту "О ГБР" из-за конфликта Трубы и Монастырского

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Григорий Мамка не исключает, что правка №320 к законопроекту "О Госбюро расследований" могла появится из-за вероятного конфликта между главой комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, который является одним из автором правки и директором ГБР Романом Трубой.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Этого я не исключаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном конфликте Монастырского и Трубы ввиду скандальной правки.

При этом он отметил, что никаких заключений делать не может и посоветовал обратится к Трубе и Монастырскому.

Мамка подчеркнул, что является противником того, чтобы руководителей органов увольняли посредством внесения изменений в законодательство.

Как сообщали Українські Новини, Григорий Мамка считает, что согласно скандальной правке №320 к закону "О ГБР", ведомство в течение 3 месяцев будет работать под прямым руководством Президента в ручном режиме.