подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 19:40 115
Судебная власть 2019-11-19T19:44:23+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Мамка допускает правку №320 к законопроекту "О ГБР" из-за конфликта Трубы и Монастырского

Депутат Рады Мамка допускает правку №320 к законопроекту "О ГБР" из-за конфликта Трубы и Монастырского

ГБР, Григорий Мамка

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Григорий Мамка не исключает, что правка №320 к законопроекту "О Госбюро расследований" могла появится из-за вероятного конфликта между главой комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, который является одним из автором правки и директором ГБР Романом Трубой.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Этого я не исключаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном конфликте Монастырского и Трубы ввиду скандальной правки.

При этом он отметил, что никаких заключений делать не может и посоветовал обратится к Трубе и Монастырскому.

Мамка подчеркнул, что является противником того, чтобы руководителей органов увольняли посредством внесения изменений в законодательство.

Как сообщали Українські Новини, Григорий Мамка считает, что согласно скандальной правке №320 к закону "О ГБР", ведомство в течение 3 месяцев будет работать под прямым руководством Президента в ручном режиме.

Больше новостей о: ГБР Григорий Мамка

Архив
Новости
Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования 21:08
Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа 20:42
Завтра Кабмин проведет заседание в открытом для СМИ режиме 20:30
Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом 20:08
В "Слуге народа" заявили о готовности проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко 20:05
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok