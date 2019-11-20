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20 ноября 2019, среда, 06:15 473
Общество 2019-11-20T06:15:02+02:00
Українські Новини
Активист Розкладай решил на треть сократить свои доходы ради кресла главы Госархива

Активист Розкладай решил на треть сократить свои доходы ради кресла главы Госархива

Игорь Розкладай, Центр демократии и верховенства права, Госархив Украины
Игорь Розкладай. Фото из открытых источников
Игорь Розкладай. Фото из открытых источников

Активист общественной организации (ОО) "Центр демократии и верховенства права" Игорь Розкладай решил переквалифицироваться с вопросов демократии и свободы слова в архивную сферу и принял участие в конкурсе на вакантную должность председателя Государственной архивной службы Украины.

Это становится очевидным из опубликованной на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) его "кандидатской" декларации о доходах за 2018 год.

При этом, исходя из данных декларации, ради должности активист согласился пойти на существенное снижение своих доходов. Так, за 2018 год доход от предпринимательской деятельности Розкладая, который числится в "Центре демократии и верховенства права" и ОО "Историческая правда" составил 643 тыс. гривен, или более 53 тыс. гривен в месяц.

В то же время, за весь прошлый год уволенная в сентябре нынешнего года бывший руководитель Госархива Татьяна Баранова заработала 465 тыс. гривен, или 38,7 тыс. гривен в месяц, что на треть меньше, чем у Розкладая.

А нынешний исполняющий обязанности руководителя Госархива Иван Кисиль на должности первого заместителя председателя – и вовсе 229 тыс. гривен, или по 19 тыс. гривен в месяц.

Конкурс на должность главы Госархива был объявлен 25 сентября. В то же время, последние данные о конкурсе были обновлены на веб-сайте Госагентства по вопросам государственной службы после 15 октября, когда был проведен экзамен на знание иностранных языков. По результатам экзамена был опубликован список из 7 кандидатов, оставшихся в конкурсе.

Кроме Розкладая участие в конкурсе принимают 4 сотрудника архивной сферы: Иван Кисиль, заместитель директора Ведомственного архива Службы безопасности Украины Анатолий Хромов, директор Центрального государственного кинофотоархива Владислав Берковский и директор Государственного архива Николаевской области Лариса Левченко.

А также 2 кандидата, которых не удалось идентифицировать. В то же время, лица с полностью совпадающими фамилиями и инициалами этих двух кандидатов постоянно принимают участие в конкурсах на различные должности в центральных органах исполнительной власти, в том числе – в Кабинете Министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) и прочих.

Источник : Українські новини
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