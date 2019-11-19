"Фармак" тесно сотрудничает с украинской и мировой наукой в вопросе научных исследований и разработки лекарственных средств

"Фармак" тесно сотрудничает с украинской и мировой наукой в вопросе научных исследований и разработки лекарств

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) тесно сотрудничает с украинской и мировой наукой в вопросе научных исследований и разработки лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что компания инвестирует значительные средства в развитие качественных и эффективных лекарственных средств и проводит соответствующие исследования в странах с высокоразвитой регуляцией обращения лекарственных препаратов.

Ожидается, что такой подход позволит получить лицензию на маркетинг в экономически развитых странах.

"Успешным примером такого международного сотрудничества является лекарственный препарат "Амизон", который является бестселлером АО "Фармак" для лечения гриппа и ОРВИ. В 2005 году членом-корреспондентом Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины, Российской академии медицинских наук, доктором медицинских наук, профессором А.Ф. Фроловым совместно с учеными АО "Фармак" в экспериментах in vitro впервые продемонстрировано противовирусное действие лекарственного препарата "Амизон" (энисамиум йодид). Тогда же совместно с учеными ГУ "Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины" высказана гипотеза, что повышение уровня интерферона под влиянием энисамиума йодида может лежать в основе механизма его противовирусного действия. С 2008 года начато глобальное неклиническое и клинической развитие энисамиума с целью установления механизма действия, а также всестороннего изучения его профиля безопасности и клинической эффективности", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, неклиническая программа, которая включала полный комплекс фармакологических, фармакокинетических и токсикологических исследований, была выполнена в известных научно-исследовательских институтах и лабораториях Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Швейцарии и США.

«В ходе широкомасштабных неклинических и клинических исследований, проведенных в Украине, Германии, Австрии, Канаде и России открыта и подтверждена противовирусная эффективность "Амизона" (международное непатентованное название: энисамиум йодид). В 2017 году ВОЗ присвоила энисамиум йодиду АТС-код (Анатомическая терапевтическая химическая классификация), - J05AX17 - "Противовирусные средства системного действия". Привлекательный профиль безопасности лекарственного препарата, который в течение последних 20 лет широко применяется на фармацевтическом рынке Украины и других государств (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и т.п.), известен врачам и фармацевтам. На сегодня больше 1 млрд доз реализовано в этих странах. Ценным свойством противовирусного средства является способность существенно снижать риск развития осложнений. Фактов возникновения резистентности вируса гриппа к энисамиуму в исследованиях invitro на нормальных человеческих бронхоэпителиальных клетках не обнаружено", - отметил главный научный консультант АО "Фармак", доктор медицинских наук Виктор Маргитич.

Согласно сообщению, последними исследованиями, выполненными в США и Великобритании продемонстрировано прямое ингибирующее действие энисамиума на активность вирусной РНК-полимеразы вируса гриппа.

"Ученые американских и европейских научно-исследовательских институтов, принимавших участие в исследовании противовирусного действия энисамиума, прибыли в Киев для участия в работе VII Ежегодной научно-практической конференции Школы молодых ученых АО "Фармак" с международным участием "Наука и современное фармацевтическое производство", которая состоится 21 ноября 2019 года в Киеве. Таким образом, украинская индустриальная фармацевтическая наука, тесно сотрудничая с мировой фундаментальной наукой, помогает лучше удовлетворять потребности пациентов в безопасных, эффективных и доступных по цене лекарствах и расширять бизнес-потенциал компании", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.