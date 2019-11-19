"Фармак" тісно співпрацює з українською та світовою наукою у питанні наукових досліджень та розробки лікарських засобів

"Фармак" тісно співпрацює з українською та світовою наукою у питанні наукових досліджень та розробки лікарськи

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) тісно співпрацює з українською та світовою наукою у питанні наукових досліджень та розробки лікарських засобів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні наголошується, що компанія інвестує значні кошти у розвиток якісних і ефективних лікарських засобів та проводить відповідні дослідження у країнах з високорозвиненою регуляцією обігу лікарських препаратів.

Очікується, що такий підхід дозволить одержати ліцензію на маркетинг в економічно розвинених країнах.

"Успішним прикладом такої міжнародної співпраці є лікарський препарат "Амізон", який є бестселером АТ "Фармак" для лікування грипу та ГРВІ. У 2005 р. членом-кореспондентом Національної академії наук і Національної Академії медичних наук України, Російської академії медичних наук, доктором медичних наук, професором А.Ф. Фроловим спільно з науковцями АТ "Фармак" в експериментах in vitro вперше продемонстровано противірусну дію лікарського препарату "Амізон" (енісаміуму йодид). Тоді ж спільно з науковцями ДУ 2Інститут фармакології та токсикології НАМН України" висловлено гіпотезу, що підвищення рівня інтерферону під впливом енісаміуму йодиду може лежати в основі механізму його противірусної дії. З 2008 р. розпочато глобальний неклінічний і клінічний розвиток енісаміуму з метою встановлення механізму дії, а також всебічного вивчення його профілю безпеки та клінічної ефективності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, неклінічна програма, яка включала повний комплекс фармакологічних, фармакокінетичних і токсикологічних досліджень, виконана у відомих науково-дослідних інститутах та лабораторіях Німеччини, Австрії, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії та США.

"У ході широкомасштабних неклінічних та клінічних досліджень, проведених в Україні, Німеччині, Австрії, Канаді та Росії відкрито і підтверджено противірусну ефективність Амізону (міжнародна непатентована назва:енісаміуму йодиду). У 2017 р. ВООЗ присвоїла енісаміуму йодиду АТС-код (Анатомічна терапевтична хімічна класифікація),— J05AX17, — "Противірусні засоби системної дії". Привабливий профіль безпеки лікарського препарату, який протягом останніх 20 років широко застосовується на фармацевтичному ринку України та деяких інших держав (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Росія, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан тощо), відомий лікарям і фармацевтам. На сьогодні більше 1 млрд доз реалізовано у цих країнах. Цінною властивістю противірусного засобу є здатність суттєво знижувати ризик розвитку ускладнень. Фактів виникнення резистентності вірусу грипу до енісаміуму в дослідженнях invitroна нормальних людських бронхоепітеліальних клітинах не виявлено", — зазначив головний науковий консультант АТ "Фармак", доктор медичних наук Віктор Маргітич.

Згідно з повідомленням, останніми дослідженнями, виконаними у США та Великій Британії продемонстровано пряму інгібіторну дію енісаміуму на активність вірусної РНК-полімерази вірусу грипу.

"Науковці американських та європейських науково-дослідних інститутів, що брали участь у вивченні противірусної дії енісаміуму, прибули до Києва для участі у роботі VII Щорічної науково-практичної конференції Школи молодих науковців АТ "Фармак" з міжнародною участю "Наука та сучасне фармацевтичне виробництво", що відбудеться 21 листопада 2019 року у Києві. Таким чином, українська індустріальна фармацевтична наука, тісно співпрацюючи зі світовою фундаментальною наукою, допомагає краще задовольняти потреби пацієнтів у безпечних, ефективних та доступних по ціні ліках та розширювати бізнес-потенціал компанії", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.