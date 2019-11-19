Международные клинические исследования подтвердили эффективность и безопасность "Амизона" АО "Фармак"

Международные клинические исследования подтвердили эффективность и безопасность лекарственного препарата "Амизон" крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

Результаты исследований были обнародованы на пресс-конференции с участием ученых с США и Великобритании.

"Наш институт сотрудничает с компанией "Фармак" 10 лет. В течение сотрудничества были проведены фармакологические исследования на предмет безопасности препарата, мы изучали фармакологический профиль препарата и хотим сказать, что "Амизон" является безопасным для использования пациентами. Также мы исследовали эффективность действия "Амизона" на многочисленные штаммы вирусов, таких как A/H1N1, A/Н1N3, A/Н3N2 и вирусы типа В и энисамиум показал эффективность относительно них", - сказал ведущий вирусолог НИИ Иллинойского института технологии (Чикаго, США) Дэйвид Больц.

Также о научных исследованиях препарата и его эффективности рассказали профессор медицины и микробиологии Медицинской школы им. Айкана в Маунт Сайнай (США) Адольфо Гарсия-Састре, заслуженный риджентс-профессор Центра передового опыта изучения новейших зоонозов у животных, Канзасского государственного университета (США) Юрген Рихт и доктор философии Кембриджского университета (Великобритания) Аартьян те Велтуис.

"У нас сотрудничество происходит уже в течение более 10 лет по лекарству "Амизон" (энисамиум йодид) - это лекарство разрабатывается и тестируется в научных институтах США и ЕС. Мы проводим эти исследования в таких в европейских странах как Австрия, Германия, Великобритания, Чехия, Нидерланды, Швейцария. В США мы выполнили полный цикл неклинических исследований этого препарата, в это были вложены значительные инвестиции. Руководство "Фармака" пошло на это, так как мы хотим быть уверены, что препарат безопасен для пациента и эффективен", - сказал доктор медицинских наук, главный научный консультант компании "Фармак" Виктор Маргитич.

По его словам, на сегодняшний день собраны все необходимые доказательства эффективности "Амизона".

"На сегодняшний день мы имеем полностью собранные такие доказательства. В результате выполнения этих работ было продемонстрировано прямое противовирусное действие энисамиума, было показано, что он относится к нетоксичным соединениям, было показано в клинических исследованиях, что он сокращает ход и продолжительность заболевания гриппом и ОРВИ", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.