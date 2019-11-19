Фонд госимущества не может обосновать необходимость реприватизации "Укртелекома", – СМИ

Юридических оснований для реприватизации "Укртелекома" нет, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины игнорирует доводы о полном выполнении инвестором условий приватизационного договора.

Об этом идет речь в материале издания "Капитал" "Стой там — иди сюда: Почему реприватизация одного "Укртелекома" может распугать инвесторов на десятках других объектов".

"Юридически веских причин для инициирования вопроса реприватизации "Укртелекома" нет. Это очевидно всем участникам затянувшегося процесса и внимательному наблюдателю. Однако кем-то было принято решение, и вот уже третий год, по третьему кругу, в судах рассматривается дело о расторжении договора купли-продажи оператора связи", - сообщает "Капитал".

Издание отмечает, что истец – Фонд госимущества - не может обосновать необходимость возврата "Укртелекома" в госсобственность и использовал для начала судебных разбирательств формальный повод о якобы невыполнении инвестором двух из пятидесяти условий приватизационного договора.

"Все, что вменяется ответчику (ООО "ЕСУ", приобретшему убыточное госпредприятие и уже на второй год выведшему его в прибыльные), — якобы невыполнение двух условий приватизационного договора из более чем 50-ти. И хотя надуманность предлога очевидна, этих формальностей оказалось достаточно, чтобы начать судебные тяжбы", - говорится в материале "Капитала".

При этом оба эти условия по факту выполнены. В частности, одно из них касается создания и передачи в государственную собственность выделенной телекоммуникационной сети спецназначения. По этому поводу Верховный Суд признал, что обязательство инвестор выполнил. Второе – по инвестированию в "Укртелеком" не менее, чем 450 млн долларов США – также выполнено.

"Согласно позиции покупателя, в развитие "Укртелекома" было инвестировано на порядок больше - свыше 800 млн долларов США. Эти объемы инвестиций подтверждаются отчетом аудитора, предоставленным ответчиком в суд", - сообщает "Капитал".

Издание также обращает внимание, что наличие значительных инвестиций в компанию подтверждает и тот факт, что уже на второй год после приватизации "Укртелеком" из стабильно убыточного показал доход.

"Если посмотреть на условия договора о приватизации "Укртелекома", то ответ очевиден: вместо постоянно дотируемого предприятия государство получило: телекоммуникационную сеть специального назначения, более 10 млрд гривен платы, динамичного и конкурентоспособного игрока рынка и регулярные поступления в бюджет с налогов, уплачиваемых "Укртелекомом" с прибыли, его сотрудниками с зарплат, а также других обязательных платежей и взносов в бюджет", - сообщает "Капитал".

По мнению автора материала, юристы ФГИ попросту игнорируют доводы о полном исполнении условий договора. "То, что требует ФГИУ в суде сегодня, сравнимо, образно говоря, с требованием отрезать руку, только потому, что в палец попала заноза", - подчеркивает автор.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Ранее эксперты высказывали мнение, что возврат в госсобственность "Укртелекома" спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.