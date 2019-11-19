Проект закона № 0931 о противодействии дискриминации грозит основополагающим правам человека, - Кухарчук

"Если парламент проголосует законопроект № 0931 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в предложенной редакции, то свобода выражения мысли и слова, свобода мировоззрения и политической деятельности окажутся под угрозой ликвидации", - отмечает Председатель Общественной организации "Гражданское движение "Все вместе!" Руслан Кухарчук.

Законопроект предлалает установить ответственность за нарушение законодательства о предотвращении и противодействии дискриминации, дополнив Кодекс Украины об административных правонарушениях. Эксперты обращают внимание на то, что действующим законодательством уже предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственность за подобные нарушения. Считаем, что перечень признаков, по которым лицо может быть привлечено к ответственности является исчерпывающим, а его расширение нецелесообразным.

Более того, изложение нормы в такой способ не учитывает требований пункта 22 статьи 92 Конституции Украины, согласно которой, в частности деяния, являющиеся преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями и ответственность за них определяются исключительно законами Украины.

В проекте предлагается значительное расширение полномочий Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а именно - предоставить ему\ей возможность издавать обязательные к исполнению предписания. Напомним, что статья 55 Конституции Украины гарантирует право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Кроме того, непосредственное применение мер принуждения не вытекает из правового статуса Уполномоченного. Таким образом, предложение о предоставлении Омбудсмену право составлять административные протоколы и выдавать предписания, обязательные для исполнения не соответствуют нормам действующего законодательства.

В то же время в Кодекс Украины об административных правонарушениях законопроект №0931 предлагает внести новую статью 18848, которая предусматривает наложение штрафов от 3400 до 11900 гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации.

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, где были рассмотрены поправки ко второму чтению законопроекта, присутствовала большая делегация от Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО), которая представляет все конфессии. Председателю комитета Д. Лубинцу было передано письмо-обращение от ВСЦИРО и озвучено поправки, защищающие право верующих на право свободного выражения мнения в соответствии с свободы вероисповедания.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая тоже присутствовала на заседании, высказалась категорически против предложений и поправок, которые подала ВСЦиРО, и призвала принять закон без них. После этого Комитет проголосовал за то, чтобы отклонить поправки от Совета Церквей.

Напомним, что проект был внесен на рассмотрение Верховной Рады еще 20 ноября 2015.