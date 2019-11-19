Общественники Тернополя просят не допустить назначения в САД одного из авторов "схемы на 40 метров", - СМИ

Причастный к скандальной схеме ухода от тендерных процедур в дорожном строительстве Владимир Хемий может быть назначен начальником службы автомобильных дорог в Тернопольской области. Об этом говорится в письме ряда общественных организаций на имя руководства страны, информирует портал apostrophe.ua.

Согласно документу, ряд организаций, среди которых ОО "Общественный люстрационный совет Тернопольщины", ОО "Молодіжна хвиля", ОО "Всеукраинское объединение участников боевых действий и ветеранов АТО" и ряд других обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и и. о. главы Госслужбы автодорог Олегу Федоренко с требованием не допустить назначения Хемия на должность в Тернопольской области.

"Согласно полученной информации …, министром инфраструктуры Криклием Владиславом предварительно согласовано назначение Хемия Владимира Игоревича на должность начальника службы автодорог Тернопольской области. Мы, как активисты Тернопольской области, просим Вас не допустить этого назначения", - говорится в обращении.

Представители общественных организаций указывают, что Владимир Хемий имеет прямое отношение к схеме разделения дорог по 40 метров для избежания проведения конкурсных процедур на закупку работ и услуг по дорожному строительству через Prozorro. Ранее эту схему обнародовало издание "Наші гроші".

"Участки ремонта дорог по 40 м были сформированы на основании дефектных актов, которые подписал непосредственно Хемий В.И…, нынешним заместителем министра инфраструктуры Форсюк Натальей на это уже обращалось внимание", - говорится в письме.

По данным тернопольских общественных организаций, Владимир Хемий напрямую связан с компанией "Техно-Строй-Центр", которая является основным исполнителем дорожных работ в области, так как именно он ранее был директором этой компании. Информация подтверждается и выпиской из системы YouControl.

При этом, по утверждению общественников, получив должность первого заместителя службы автодорог в Тернопольской области Владимир Хемий активно лоббировал интересы компании. Так, согласно данным в письме, компания "Техно-Строй-Центр" в течение 2014-2019 годов получила от службы автодорог области 2,7 млрд гривен госсредств и заключила контрактов на сумму 8,5 млрд гривен". Кроме того, Владимир Хемий, по словам авторов письма, во время исполнения обязанностей главы местной САД выделил 70 млн гривен, предусмотренных на ремонт дороги М-19 своей компании "Техно-Строй-Центр", которая якобы выполнила работы зимой. Общественники указывают, что это подтверждено решением Тернопольского суда. Активисты обращают внимание, что в результате действий Хемия, жители Тернопольской области не получили около 10 км дороги в направлении Кременца, которую должны были закончить в 2019 году.

"В настоящее время чиновник будто бы находится на больничном, но активно ездит в Киев и пробует решить вопрос о своем трудоустройстве. На больничный его вынудили пойти выявленные факты коррупции. В близком кругу он хвастается, что с Криклием уже все "порешал", - написано в письме.

Активисты просят не допустить назначения Хемия. В противном случае, прогнозируют они, в ближайшем будущем для коррупционных целей возможно деление дорог участками не по 40, а по 10 метров.