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19 ноября 2019, вторник, 11:49 354
Происшествия 2019-11-19T11:49:17+02:00
Українські Новини
В Днипре в час пик загорелся переполненный людьми трамвай

В Днипре в час пик загорелся переполненный людьми трамвай

Пожар, Трамвай, Пожар в транспорте
Горящий трамвай в Днипре. Фото: Информатор
Горящий трамвай в Днипре. Фото: Информатор

На улице Владимира Мономаха в Днепре во вторник, 19 ноября, загорелся забитый людьми трамвай маршрута № 1. Пассажирам удалось благополучно выбраться из горящего транспорта. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что пассажиры далеко не сразу поняли, что вагон горит. Они начали выбегать из остановившегося трамвая лишь когда густой дым начал заполнять салон.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. По сообщению, трамвай стоял на повороте, пантограф второго трамвая был опущен, однако, как только он поднялся вверх и "подпитался" от контактной сети - сразу же пошел дым. Еще через минуту вспыхнул огонь.

Двери вагонов были открыты, а потому пассажиры смогли сразу же выйти на улицу. Сейчас правоохранители устанавливают детали и причины инцидента. Службу спасения к тушению пожара не привлекали. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.

В Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус.

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