Требовать заключения Ляшко за откровенную позицию по энергетической безопасности - это перебор, - Гройсман

Требовать заключения за откровенную позицию Олега Ляшко по защите энергобезопасности государства - это перебор. Об этом написал експремьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Сам не раз горячее дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор!!! Олег Ляшко, держись!", - написал Гройсман.

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сегодня суд должен принять соответствующее решение.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен через внесенную депутатом поправку к закону.