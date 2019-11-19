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19 ноября 2019, вторник, 08:44 1370
Происшествия 2019-11-19T08:46:34+02:00
Українські Новини
Пьяный пешеход упал под колеса автомобиля в Киеве и впал в кому

Пьяный пешеход упал под колеса автомобиля в Киеве и впал в кому

Пешеход, Нетрезвое состояние, пострадавшие в ДТП, ДТП в Киеве
Полиция на месте происшествия. Фото:
Полиция на месте происшествия. Фото: "Информатор"

Вечером понедельника, 18 ноября, в Шевченковском районе Киева случился наезд на пешехода. На улице Сечевых Стрельцов пешеход пытался перейти дорогу и упал под колеса проезжающего мимо автомобиля, сообщает "Информатор".

Медики забрали пострадавшего в состоянии комы.

По словам водителя Dacia, он выехал на улицу Сечевых Стрельцов и начал движение в сторону центра. Он видел, как впереди, шатаясь, шел пешеход. По словам очевидцев, это был мужчина возрастом до 25 лет в состоянии алкогольного опьянения. Он уже было ступил на тротуар, но потом упал назад прямо под колеса автомобиля. Dacia наехала ему на ногу, но самую сложную травму пешеход получил, ударившись головой об асфальт.

На место прибыла скорая помощь и патрульные. Они сообщили, что пострадавшего пытались откачать медики. Его срочно доставили в реанимацию в состоянии комы. Будет ли пострадавший жить — неизвестно, его состояние, по словам полиции, очень тяжелое. Подробности происшествия устанавливает следствие.

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