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19 ноября 2019, вторник, 08:10 8
Происшествия 2019-11-19T08:10:01+02:00
Українські Новини
В Днипре Honda и ВАЗ протаранили остановку общественного транспорта

В Днипре Honda и ВАЗ протаранили остановку общественного транспорта

Авария, ДТП, ВАЗ, Honda, Днипро
Авария. Фото: Информатор
Авария. Фото: Информатор

Вчера, 18 ноября, в Днипре около 23:20 произошло масштабное ДТП. Рядом с ТРЦ "Мост-Сити" столкнулись Honda и ВАЗ, после чего оба авто вылетели на остановку общественного транспорта и лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Об этом передает портал Информатор.

В результате аварии в больницу попал только водитель ВАЗа. Водитель Honda не пострадал, сработали аварийные подушки.

Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта. Примечательно, что водитель Honda "побеспокоился" и снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГосЧС. Детали выяснят правоохранители.

Honda после столкновения. Фото: Информатор.Honda после столкновения. Фото: Информатор.

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