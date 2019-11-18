подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 ноября 2019, понедельник, 22:09 85
Общество 2019-11-18T22:10:24+02:00
Українські Новини
Директор Хмельницкого госархива 1,5 км тащил по дороге привязанного к авто собаку

Директор Хмельницкого госархива 1,5 км тащил по дороге привязанного к авто собаку

Хмельницкая область, Кузьмин, Живодер, Владимир Байдич
Пострадавшая собака. Фото: Елена Голубничая
Пострадавшая собака. Фото: Елена Голубничая

В воскресенье, 17 ноября, около села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области чиновник тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку. Сообщение об издевательствах над животным появилось в сообществе защитников животных Хмельницка в ​​Facebook, передает zaxid.net.


Уже после опубликования фотографий и видео, земляки узнали в мужчине директора Хмельницкого областного архива и бывшего вице-мэра областного центра Владимира Байдича.

Как сообщает местный сайт vsim.ua, солдат-спецназовец, который проезжал мимо, увидел, что одна из машин тянула за собой на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Сам же водитель автомобиля, к которому было привязано животное объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким образом.

По словам очевидцев кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.
Как рассказала руководитель ОО "Спаси жизнь" Елена Голубничая, собаку доставили в Красилов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы перевезти ее в Хмельницкий.

В полиции Красилов сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. "Жестокое обращение с животными". Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Пообщаться с самим чиновником журналистам не удалось.

19 ноября на 9:30 зоозащитники просят присоединиться всех неравнодушных в написании коллективного заявления в полицию на директора архива Владимира Байдича.



Как сообщали Українські Новини, в Умани мужчина привязал коня к автомобилю и тянул его по дороге. 

Кроме того, на Закарпатье объявили подозрение живодеру, который издевался над конем.

Больше новостей о: Хмельницкая область Кузьмин Живодер Владимир Байдич

Архив
Новости
Министр иностранных дел Германии Маас отменил поездку на Донбасс 22:27
Пострадавшая собака. Фото: Елена Голубничая
Директор Хмельницкого госархива 1,5 км тащил по дороге привязанного к авто собаку 22:09
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия, - СМИ 21:29
Кроме Ляшко судимость светит и его охраннику, - Герус 21:03
СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области 20:48
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба 13:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok