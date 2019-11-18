Директор Хмельницкого госархива 1,5 км тащил по дороге привязанного к авто собаку

В воскресенье, 17 ноября, около села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области чиновник тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку. Сообщение об издевательствах над животным появилось в сообществе защитников животных Хмельницка в ​​Facebook, передает zaxid.net.



Уже после опубликования фотографий и видео, земляки узнали в мужчине директора Хмельницкого областного архива и бывшего вице-мэра областного центра Владимира Байдича.



Как сообщает местный сайт vsim.ua, солдат-спецназовец, который проезжал мимо, увидел, что одна из машин тянула за собой на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Сам же водитель автомобиля, к которому было привязано животное объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким образом.



По словам очевидцев кровавые следы наблюдались в течение 1,5 километра.

Как рассказала руководитель ОО "Спаси жизнь" Елена Голубничая, собаку доставили в Красилов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы перевезти ее в Хмельницкий.



В полиции Красилов сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. "Жестокое обращение с животными". Мужчине, который так расправился с животным, грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Пообщаться с самим чиновником журналистам не удалось.



19 ноября на 9:30 зоозащитники просят присоединиться всех неравнодушных в написании коллективного заявления в полицию на директора архива Владимира Байдича.







Как сообщали Українські Новини, в Умани мужчина привязал коня к автомобилю и тянул его по дороге.



Кроме того, на Закарпатье объявили подозрение живодеру, который издевался над конем.