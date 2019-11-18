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18 ноября 2019, понедельник, 20:26 534
СМИ 2019-11-18T20:33:09+02:00
Українські Новини
Мураев перезапускает телеканал НАШ

Мураев перезапускает телеканал НАШ

Евгений Мураев готовит масштабный перезапуск телеканала НАШ - технически совершенной телевизионной производственной площадки в Украине.

Новый этап развития телеканала принесет в информационное пространство новые принципы работы и уникальные форматы, говорится в сообщении пресс-службы телеканала НАШ.

"Мы становимся еще лучше, чтобы подробнее и эффективнее информировать нашего зрителя. Быть лучше, быть другими - это наш путь к лидерству среди множества информационных каналов", - утверждает представитель владельца телеканала НАШ Евгений Мураев.

"В последние годы я занимался политической деятельностью и параллельно развивал сначала телеканал NewsOne, а теперь - НАШ. Нашей партии не удалось пройти в парламент ... Так получилось. Но все еще впереди. Несмотря на манипуляции конкурентов, уверен, что некорректно измерять эффективность телеканала по коммерческой аудитории 18-54. Основная цель - это работа со сверхширокой политически активной аудиторией 18+. По ней как раз и нужно измерять эффективность этих каналов. Сегодня НАШ системно занимает вторую, третью ступеньки рейтингов по аудитории 18+. Информационный канал - это прежде всего редакция, которая в режиме 24/7 информирует зрителя о самых актуальных событиях в Украине, дает возможность выразить и прокомментировать происходящее, представителям всех политических течений страны", - сообщил Мураев.

Как отметили в пресс-службе, сегодня телеканал НАШ является единственным информационным каналом, на котором встречаются в конструктивных дискуссиях представители всех без ограничения политических сил и экспертных сообществ страны.

"Мои политические убеждения никогда не будут доминировать на канале. НАШ - это не канал одной идеологии. Убежден, что только в споре экспертов, власти и оппозиции рождается истина. Мы перезапускаемся, меняем айдентику канала, реформируем сетку, выбираем в команду сильных профессионалов. Передовой технический потенциал, собранный в одной локации в центре Киева, мы максимально раскроем в новом сезоне. Мы развиваем уникальные решения виртуальной и дополненной реальности ради яркого, понятного и глубокого разъяснения зрителям сути происходящего в Украине и мире. Новые компетентные ведущие. Масштабная сеть региональных редакций. Новый подход к подаче новостей. Проработан, интересный, эмоциональный контент не оставит равнодушным нашего зрителя. Мы уверенно движемся вперед, чтобы предстать лидерами информационного вещания", - убежден Евгений Мураев.
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