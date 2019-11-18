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  • Арест Олега Ляшко засвидетельствует политическую мотивированность действий прокуратуры, - Мосийчук
18 ноября 2019, понедельник, 20:20 414
Политика 2019-11-18T20:23:11+02:00
Українські Новини
Арест Олега Ляшко засвидетельствует политическую мотивированность действий прокуратуры, - Мосийчук

Арест Олега Ляшко засвидетельствует политическую мотивированность действий прокуратуры, - Мосийчук

Арест лидера Радикальной партии Олега Ляшко за драку с Андреем Герусом станет свидетельством того, что прокуратура действует по политическим мотивам. Об этом написал экс-депутат и бывший однопартиец Ляшко Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook. 

"Власть притягивает к уголовной ответственности Ляшко и просит суд избрать для него меру пресечения в виде ареста без права на залог. Это не имеет никакого отношения к праву и правосудию и если Ляшко арестуют, то исключительно по политическим мотивам, что недопустимо! На свободе под залогом или личным обязательством гуляют коррупционеры, грабители и даже убийцы, а здесь за гипотетически разорванную рубашку безальтернативная тюрьма. Полный абсурд!", - написал Мосийчук.

Напомним, сегодня Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенную депутатом поправку к закону.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус должен быть освобожден от должности председателя комитета из-за лоббирования интересов олигархов.
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