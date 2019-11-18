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18 ноября 2019, понедельник, 19:14 58
Происшествия 2019-11-18T19:23:24+02:00
Українські Новини
Прокуратура сообщила подозрение мэру Дрогобыча Львовской области Кучме в избиении человека

Прокуратура сообщила подозрение мэру Дрогобыча Львовской области Кучме в избиении человека

Кучма, Дрогобыч

Прокуратура Львовской области 18 ноября сообщила подозрение мэру Дрогобыча Львовской области Тарасу Кучме в избиении человека. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области, передают Українські Новини.

"Сегодня мэру Дрогобыча (Львовская область) прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о подозрении за избиение человека", - говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 во время совещания в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета.

В тот день между мэром и одним из присутствующих в зале гражданином возник спор, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

Данные действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в январе полиция сообщила о подозрении в избиении активиста сыну мэра Прилук Черниговской области Попенко.

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