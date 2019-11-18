В центре Киева заметили двух коз, которые паслись возле здания Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщает "Сегодня".

Некоторые пользователи соцсетей шутя писали, что это сотрудники МИДа вышли на обед, а кое-кто шутил, что появление животных в центре столицы связано с принятием закона о продаже земли.

Как выяснилось, две козочки, пасущиеся на газонах в центре Киева, – это местная достопримечательность. Они давно живут в самом центре города в одном из домов по улице Аллы Тарасовой, в районе престижного отеля. А киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, и в сквере у Владимирского проезда.

Хозяин забирает животных и ведет домой вечером, угощая вкусностями по дороге. По его словам, молоко дает лишь одна козочка. Вторая – еще очень молодая.

"Возвращение козочек домой превращается в настоящее шоу. Многие люди хотят их погладить, особенно дети. Специально останавливаюсь с ними, чтобы все желающие могли сделать фото. Козочки не всегда в настроении общаться, но иногда позволяют себя погладить", – говорит хозяин животных.



Напомним, ранее Холли Берри сломала ногу из-за козы. А пограничники не пустили в Россию 53 козы.