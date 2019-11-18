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18 ноября 2019, понедельник, 16:26 596
Транспорт 2019-11-18T16:33:07+02:00
Українські Новини
Харьковский аэропорт Ярославского вошел в европейские рейтинги по динамике прироста пассажиропотока

Харьковский аэропорт Ярославского вошел в европейские рейтинги по динамике прироста пассажиропотока

Александр Ярославский, Международный аэропорт

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, по итогам 3-го квартала 2019 года вошел в европейский ТОП-5 "воздушных ворот" по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов, обслуживающих до 5 млн путешественников в год.

Такие данные обнародовало Европейское отделение Международного совета аэропортов ACI Europe (Airports Council International Europe).

По динамике прироста пассажиропотока по итогам 3-го квартала 2019 года международный аэропорт "Харьков" с показателем 42,1% занял 4-е место в своей категории среди 5 европейских аэропортов. ACI Europe ежемесячно составляет глобальные рейтинги, анализируя при этом данные более 230 аэропортов Европы и общие тренды в мире.

"Харьковский аэропорт имеет шансы в дальнейшем занимать высокие места в континентальных рейтингах, имея стабильный долгосрочный рост ключевых показателей на протяжении длительного периода. Так, по итогам октября 2019 года пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" увеличился на рекордные 70%", - отметила компания-оператор аэропорта New Systems AM, входящая в группу компаний DCH Ярославского.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года международный аэропорт "Харьков" торжественно встретил своего миллионного пассажира.

Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe), базирующееся в Брюсселе, представляет более 500 аэропортов в 46 европейских странах. Члены ACI Europe обеспечивают свыше 90% коммерческих воздушных перевозок в Европе: 2,3 млрд пассажиров, а также 21,2 млн тонн грузов и 25,7 млн воздушных перевозок по итогам 2018 года.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, Buta Airways, SkyUp Airlinesи многие другие.

Больше новостей о: Александр Ярославский Международный аэропорт "Харьков" ACI EUROPE DCH Group

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