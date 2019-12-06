Сколько валюты успеют вывести нерезиденты уходя с рынка ОВГЗ - ответы на лектории Ukraine Economic Outlook

10 декабря в 19:00 в Украинском Доме (Киев) состоится IV экономический лекторий Ukraine Economic Outlook.

2019 год – был одним из самых удачных для нашей экономики. Он был особенный во всех смыслах, хоть и начинался плохо. Мы пережили президентские и парламентские выборы, рекордные (более чем 10-миллиардные долларовые) выплаты по внешнему долгу, экономический рост не только не свернулся, а ускорился, цена суверенных бондов Украины впервые за всю историю находится на отметке 6%, все рейтинговые агентства мира повысили нам рейтинги, а курс гривни, так вообще укрепился на 15%.

Казалось бы, чего переживать о будущем? Но! В 2020 году нам предстоят все такие же высокие выплаты (8+ млрд долларов, 2019-20-21 годы – годы пиковых выплат по нашим внешним долгам). Каждая 4-я гривня недособирается в бюджет. Слишком раздутые госрасходы правительства вынуждают Министерство финансов продавать сильно возросший вал внутренних облигаций. И хотя Минфин все время удлинняет сроки и снижает по ним доходность, есть риск, что когда "уйдут нерезиденты", бюджет некому будет выполнять в нашей стране в привычном объеме.

А нерезиденты таки уйдут. Мировой финансовый кризис не отменился в 2019 году, а всего лишь "отложен", как предполагают большинство аналитиков по осени 2020 года!

Как и когда он нас настигнет? Насколько Национальный банк Украины успеет до следующей осени укрепить гривню и насколько ее придется "отпустить" осенью? И придется ли вообще?

"Станет" ли рынок ОВГЗ с уходом нерезидентов? Сколько валюты они успеют вывести из страны, когда изменится тренд? И справится ли Украина с "рекордными" внешними выплатами в условиях, когда рынок "евробондов" будет для нас закрыт?

В этом году на экономическом лектории Ukraine Economic Outlook впервые будут представлены 2 сценарных прогноза: что будет с экономикой Украины если осенью страну таки заденет мировой кризис и как закончит Украина 2020 год, если просто сохранятся существующие тренды.

Стоимость билета на мероприятие – 1 000 гривен.

Стоимость VIP-билета с фиксированным местом в первых 4 рядах у сцены и пригласительным на специальный закрытый прием со спикерами и специальными гостями мероприятия из правительства и парламента – 2 500 гривен.

Билет на мероприятие можно заказать, перейдя по ссылке.

Традиционно, Ukraine Economic Outlook резервирует 30 бесплатных билетов на мероприятие для студентов-экономистов. Подать заявку на получение бесплатного билета можно по ссылке.

Также часть денег, заработанных на мероприятии, Ukraine Economic Outlook традиционно передает в благотворительный фонд "Банк жизни", занимающийся борьбой с детской лейкемией.