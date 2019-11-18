Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, – СМИ

Дело против VAB Банк а восстановлено для того, чтобы забрать аграрный бизнес его бывшего владельца, Олега Бахматюка, используя подконтрольное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом в своей статье для интернет-издания "Зеркало недели" написала журналистка Юлия Самаева.

По информации "Зеркала недели", "Петр Порошенко в свое время планировал, доведя эти дела до конца, сбросить агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервильное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и взять себе недорого вкусное. Но не стоит надеялся на второй срок и не успел".

Самаева пишет, что "интерес к активам Бахматюка АРМА сохраняет по сей день. А контролирует его сейчас, по разным источникам, то Андрей, то Богдан. Не исключаем, что именно это и воскресило расследования НАБУ. К нему, как и к НБУ, тоже есть вопросы".

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB банку Олега Бахматюка. Однако НБУ уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд гривен, пошла на выплаты средств вкладчикам.