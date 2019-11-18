Возвращение коррупции в "Аграрный Фонд" ставит под удар земельную реформу, - Jamestown Foundation

В условиях стагнации банковского кредитования, ликвидация ПАО "Аграрный Фонд" может значительно снизить позитивный эффект от открытия рынка земли.

"Так, поскольку средства, заложенные бюджетом, покрывают менее 10% отложенного спроса, а отрасль остро нуждается в операторе, способном профинансировать выкуп фермерами арендуемой сегодня земли", - пишет американский исследовательский центр Jamestown Foundation.

Напомним, 13-го ноября парламент 240-ка голосами "за" поддержал в первом чтении снятие моратория уже осенью 2020 года. Для поддержки малого фермерства при покупке земли бюджетом выделено всего 4,4 млрд грн.

Средства будут направлены на компенсацию кредитных ставок и формирование капитала новосозданного Агентства по частичному гарантированию кредитов.

Однако выделенных правительством ресурсов достаточно для покрытия всего 3-5% от потенциального спроса фермеров. Разницу аграриям придется профинансировать самостоятельно, что уже сказалось на обвале объемов реализации химических удобрений и сельскохозяйственной техники.

"Поэтому, решение Министра экономики Тимофея Милованова ликвидировать ПАО "Аграрный Фонд", ежегодно кредитующего малых и средних фермеров только по зерновым форвардам на 3 млрд грн. может привести не только к прямым убыткам государства в 2 млрд грн., но и значительно увеличивает риски обвала аграрной отрасли в первые 3-5 лет запуска рынка земли", - пишет аналитик Jamestown Foundation.

Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил о том, что отстранил директора ПАО "Аграрный Фонд" Андрея Радченко от выполнения обязанностей, так как предприятие не нуждается в развитии, а должно быть ликвидировано.