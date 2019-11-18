подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Возвращение коррупции в "Аграрный Фонд" ставит под удар земельную реформу, - Jamestown Foundation
18 ноября 2019, понедельник, 14:33 646
Экономика 2019-11-18T14:33:02+02:00
Українські Новини
Возвращение коррупции в "Аграрный Фонд" ставит под удар земельную реформу, - Jamestown Foundation

Возвращение коррупции в "Аграрный Фонд" ставит под удар земельную реформу, - Jamestown Foundation

Рынок земли, Земля, Фермеры, Аграрный фонд, Тимофей Милованов, Jamestown Foundation

В условиях стагнации банковского кредитования, ликвидация ПАО "Аграрный Фонд" может значительно снизить позитивный эффект от открытия рынка земли.

"Так, поскольку средства, заложенные бюджетом, покрывают менее 10% отложенного спроса, а отрасль остро нуждается в операторе, способном профинансировать выкуп фермерами арендуемой сегодня земли", - пишет американский исследовательский центр Jamestown Foundation.

Напомним, 13-го ноября парламент 240-ка голосами "за" поддержал в первом чтении снятие моратория уже осенью 2020 года. Для поддержки малого фермерства при покупке земли бюджетом выделено всего 4,4 млрд грн.

Средства будут направлены на компенсацию кредитных ставок и формирование капитала новосозданного Агентства по частичному гарантированию кредитов.

Однако выделенных правительством ресурсов достаточно для покрытия всего 3-5% от потенциального спроса фермеров. Разницу аграриям придется профинансировать самостоятельно, что уже сказалось на обвале объемов реализации химических удобрений и сельскохозяйственной техники.

"Поэтому, решение Министра экономики Тимофея Милованова ликвидировать ПАО "Аграрный Фонд", ежегодно кредитующего малых и средних фермеров только по зерновым форвардам на 3 млрд грн. может привести не только к прямым убыткам государства в 2 млрд грн., но и значительно увеличивает риски обвала аграрной отрасли в первые 3-5 лет запуска рынка земли", - пишет аналитик Jamestown Foundation.

Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил о том, что отстранил директора ПАО "Аграрный Фонд" Андрея Радченко от выполнения обязанностей, так как предприятие не нуждается в развитии, а должно быть ликвидировано.

Больше новостей о: Рынок земли Земля Фермеры Аграрный фонд Тимофей Милованов Jamestown Foundation

Архив
Новости
Google предоставила Кабмину 1000 бесплатных аккаунтов для работы с документами 15:30
"Газпром" направил "Нефтегазу" предложение о продлении транзитного контракта на год 15:25
Ляшко обвинил Геруса в госизмене и намерен требовать, чтоб СБУ, ГПУ и НАБУ привлекли его к уголовной ответственности 15:14
Приморозит до -3 с засухой и туманами: прогноз погоды на вторник 14:40 Карта
Во Франции обвалился автомобильный мост, есть погибшие и пропавшие без вести 14:36
больше новостей
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
больше новостей
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Государство не должно поддерживать бизнес, - Милованов 15:50
Суд обязал НАБУ открыть дело против Баканова 14:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok