Задолженность по зарплатам побила антирекорд с 2001 года, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин сообщил, что общая сумма долгов по заработной плате увеличилась сразу на 11,5% только за сентябрь. Данный показатель, по его словам, свидетельствует об углублении кризиса в промышленности.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Нежелание властей стимулировать развитие экономики неизбежно приводит к кризису. Всего за один месяц долги по зарплатам в стране увеличились на 11,5% – на 324 млн гривен. Общая сумма задолженности составляет уже более 3,1 млрд гривен – в последний раз такая огромная сумма накапливалась еще в 2001 году", – заявил Левочкин.

Политик сообщил, что "лидером" по объемам невыплат остается промышленность, где сконцентрировано 79,5% задолженности по зарплатам (2 млрд 498,4 млн гривен. Среди промышленных предприятий самая высокая задолженность образовалась в перерабатывающей промышленности – 61,6 % от общей суммы.

"В течение всех последних 5 лет оппозиция предупреждала о гибельности курса на уничтожение промышленности. Прошлая власть нас не услышала, что привело к кризису. Принятый парламентом бюджет 2020 года по своей структуре не отличается от предыдущих. Таким образом, проблема долгов по зарплатам будет нарастать, как в худшие времена 1990-х годов", – подытожил Левочкин.