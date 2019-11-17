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17 ноября 2019, воскресенье, 13:20 384
Экономика 2019-11-17T13:21:18+02:00
Українські Новини
Конфликты вокруг "Криворожстали" и "Укртелекома" могут сыграть негативную роль в привлечении инвестиций, - Фес

Конфликты вокруг "Криворожстали" и "Укртелекома" могут сыграть негативную роль в привлечении инвестиций, - Фесенко

Криворожсталь, Укртелеком, Владимир Фесенко

Конфликты вокруг "Криворожстали" и "Укртелекома" станут негативным сигналом для инвестора, и власть не сможет реализовать планы по проведению приватизации-2020. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, что в следующем году Фонд госимущества планирует приватизировать не менее пяти государственных предприятий, в частности Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманская", "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Президент-отель". Кроме того, президент поставил перед правительством задание отобрать на приватизацию до конца года 500 предприятий (из 3643 госпредприятий).

По мнению Фесенко, список объектов на приватизацию будет увеличиваться, но конфликты вокруг ранее проданных крупных объектов, таких как "Укртелеком", могут сорвать планы власти по привлечению инвесторов.

"Все эти планы могут быть реализованы только в случае привлекательности инвестиционного климата в Украине. Я уже писал, что негативную роль в этом плане могут сыграть конфликты вокруг "Укртелекома", "АрселорМиттал Кривой Рог", табачных компаний", - подчеркнул Фесенко.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

По информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая – 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" за нее удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

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