Каким знакам зодиака повезет в воскресенье: советы астролога

Воскресенье частично пронизано эгоизмом, а частично желанием независимости. Стоит быть осторожными, чтобы не испортить хорошую энергетику дня. Если речи идет о водных знаках: Раке, Рыбах и Скорпионе, то попробуйте отпустить то, с чем не хочется прощаться. И вы обнаружите, что вы можете стать еще ближе в новой свободе. Что сулят звезды каждому знаку отдельно и насколько совпал ваш прогноз с днем субботы, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

В воскресенье овны могут быть предвзятыми. Но на самом деле люди могли просто неудачно пошутить над вами. Совет астролога – не делайте поспешных выводов.

Телец (апрель 21 - май 21)

Тельцы могут быть в воскресенье вспыльчивыми и захотят доказать свою правоту. Совет астролога - агрессия портит микроклимат в окружении и уважение к вам.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Близнецы могут попасть в яростную словесную перепалку. Совет астролога – будьте умнее и гасите конфликты.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Если ракам захочется в воскресенье подискутировать, то могут опростоволоситься. Совет астролога – высказывайтесь на темы, в которых вы компетентны.

Лев (июль 23 - август 23)

Левы, возможно, узнают чью-то тайну. Совет астролога – почувствуйте ответственность и не навредите информацией другим.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Девы могут в воскресенье оказаться перед выбором. Совет астролога – пожертвуйте собой ради будущего, оно того стоит.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Весом могут ожидать очередные испытания, от которых они не могут отказаться. Совет астролога – не стоит всегда брать на себя больше, чем ты можешь сделать.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

В воскресенье скорпионы могут чувствовать избыток внимания к себе, хотя сами стремятся к независимости. Совет астролога – спокойствие, и только спокойствие.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Стрельцам могут испортить день разные разочарования. Совет – и на вашей улице будет праздник.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Для козерогов на первом месте будет семья и, возможно, будут грызть переживания. Совет астролога – не отвлекайтесь на маловажные дела, так как родные это главное.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Водолеев в воскресенье может ожидать поездка и приятная встреча. Совет астролога – постарайтесь не переутомиться еще до вечера.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам звезды сулят спокойный приятный день. Совет астролога – наслаждайтесь!

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