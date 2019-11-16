Каким знакам зодиака повезет в воскресенье: советы астролога

Воскресенье частично пронизано эгоизмом, а частично желанием независимости. Стоит быть осторожными, чтобы не испортить хорошую энергетику дня. Если речи идет о водных знаках: Раке, Рыбах и Скорпионе, то попробуйте отпустить то, с чем не хочется прощаться. И вы обнаружите, что вы можете стать еще ближе в новой свободе. Что сулят звезды каждому знаку отдельно и насколько совпал ваш прогноз с днем субботы, читайте в гороскопе. Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа. Овен (март 21 - апрель 20) В воскресенье овны могут быть предвзятыми. Но на самом деле люди могли просто неудачно пошутить над вами. Совет астролога – не делайте поспешных выводов. Телец (апрель 21 - май 21) Тельцы могут быть в воскресенье вспыльчивыми и захотят доказать свою правоту. Совет астролога - агрессия портит микроклимат в окружении и уважение к вам. Близнецы (май 21 - июнь 21) Близнецы могут попасть в яростную словесную перепалку. Совет астролога – будьте умнее и гасите конфликты. Рак (июнь 22 - июль 22) Если ракам захочется в воскресенье подискутировать, то могут опростоволоситься. Совет астролога – высказывайтесь на темы, в которых вы компетентны. Лев (июль 23 - август 23) Левы, возможно, узнают чью-то тайну. Совет астролога – почувствуйте ответственность и не навредите информацией другим. Дева (август 24 - сентябрь 22) Девы могут в воскресенье оказаться перед выбором. Совет астролога – пожертвуйте собой ради будущего, оно того стоит. Весы (сентябрь 24 - октябрь 23) Весом могут ожидать очередные испытания, от которых они не могут отказаться. Совет астролога – не стоит всегда брать на себя больше, чем ты можешь сделать. Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22) В воскресенье скорпионы могут чувствовать избыток внимания к себе, хотя сами стремятся к независимости. Совет астролога – спокойствие, и только спокойствие. Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21) Стрельцам могут испортить день разные разочарования. Совет – и на вашей улице будет праздник. Козерог (декабрь 22 - январь 20) Для козерогов на первом месте будет семья и, возможно, будут грызть переживания. Совет астролога – не отвлекайтесь на маловажные дела, так как родные это главное. Водолей (январь 21 - февраль 19) Водолеев в воскресенье может ожидать поездка и приятная встреча. Совет астролога – постарайтесь не переутомиться еще до вечера. Рыбы (февраль 20 - март 20) Рыбам звезды сулят спокойный приятный день. Совет астролога – наслаждайтесь! Напомним, какие покупки будут самыми удачными по Лунному календарю на выходные.