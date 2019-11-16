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  • Писарук с Гонтаревой убили мои банки. Как мы с ними могли быть в сговоре?, - Бахматюк
16 ноября 2019, суббота, 13:25 472
Экономика 2019-11-16T13:25:01+02:00
Українські Новини
Писарук с Гонтаревой убили мои банки. Как мы с ними могли быть в сговоре?, - Бахматюк

Писарук с Гонтаревой убили мои банки. Как мы с ними могли быть в сговоре?, - Бахматюк

Олег Бахматюк, Бахматюк
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Бизнесмен Олег Бахматюк, экс-владелец  VAB банка, опровергает обвинения НАБУ о якобы сговоре с чиновником НБУ Александром Писаруком. То, что НБУ закрыло банки Бахматюка, свидетельствует о враждебных отношениях и о том, что никаких контактов у него с Писаруком не может быть априори.

Об этом Олег Бахматюк заявил в интервью “Стране”. “Где я, а где Писарук? Писарук с Гонтаревой убили мои банки. У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?”, - рассказал бизнесмен.

Так же Олег Бахматюк опроверг слухи, что банки получали финансирование и от 10% отката шло должностным лицам Нацбанка: “Мы ничего не платили. Да и не могли платить, потому что враждовали с Писаруком и Гонтаревой. Они, в конце концов, и положили наш банк”.

По мнению Олега Бахматюка, история с якобы сговором появилась для того, чтобы сменить подследственность и отдать дело НАБУ. “Сытник вообще не имеет права заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти. Поэтому, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли Писарука”.

VAB банк - один из выведенных НБУ с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику, но ответа на предложения так и не получил.

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