Следующей жертвой "охоты на банкиров" может стать Лагун, - Сазонов

Бывший владелец "Дельта Банка" Николай Лагун может стать следующей жертвой кампании, которую правоохранители ведут против собственников проблемных банков. Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет блогер Кирилл Сазонов.

"САП объявило подозрение Константину Жеваго и Олегу Бахматюку. Впрочем, Жеваго успел благополучно выехать из Украины и теперь ведет диалог с САП и НАБУ с безопасного расстояния. Бахматюк предлагает переговоры и готов защищаться в суде. Но охота на экс-банкиров не закончена. Шоу получилось достаточно неубедительным. Зритель понимает, что его дурачат. Поэтому, по моей информации, в ближайшее время спектакль хотят продолжить. Роль следующей жертвы может быть отведена собственнику Дельта Банка Николаю Лагуну", - сообщил Сазонов.

Он напомнил, что в 2013-2014 годах "Дельта Банк" был одним из крупнейших в стране и активно конкурировал с "Приватбанком". Военные действия на Востоке и девальвация гривны привели к оттоку вкладчиков, из-за чего Дельта-Банк обанкротился, несмотря на 15 траншей рефинансирования НБУ на общую сумму в 8 млрд грн.

"Отток вкладчиков было не остановить, люди просто забирали свои деньги и уходили. В Нацбанке заявляли о том, что банк системный, и в случае необходимости государство его просто национализирует. Но в конечном счете этого не сделали. Валерия Гонтарева по своей традиции свалила вину за падение банка на его руководство и собственников. Лагун вполне логично парировал: банк, по его словам, постоянно находился на усиленном контроле надзорных органов, десятки проверок/ ревизий, ни одного отчета о систематических и грубых нарушениях не было", - пишет блогер.

По его словам, сегодня, спустя 5 лет, историю пытаются реанимировать, шантажируя Лагуна.

"Говорят, бывшему владельцу "Дельта Банка" предложили избежать неприятностей. Добровольно уплатив сумму в долларах с семью нулями. Иначе… ну вы знаете. Однако Лагун от предложения отказался. Пояснив, что предъявить ему нечего. Операции банка проверили Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, но нарушений не нашли. Проведенные в рамках следственных действий экспертизы показали, что операции проводились законно. Мало того, формально Лагун к действиям руководства банка отношения не имеет, так как является лишь владельцем пакета акций банка", - пишет Сазонов.

По информации журналиста, отказ был воспринят крайне негативно, и Лагуну пообещали, что "он скоро почувствует, что был неправ, однако такого щедрого предложения ему больше не сделают". Достоверность этой информации, по словам блогера, покажут дальнейшие шаги власти и правоохранителей.