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15 ноября 2019, пятница, 22:37 466
Силовые структуры 2019-11-15T22:38:37+02:00
Українські Новини
НАБУ объявило бывшего народного депутата Дмитрия Святаша в розыск

НАБУ объявило бывшего народного депутата Дмитрия Святаша в розыск

Арест, МВД, Розыск, Укрсиббанк, Яременко, Дмитрий Святаш, Василий Поляков, АИС, НАБУ, АРМА, Пугач
Дмитрий Святаш. Фото: capital.ua
Дмитрий Святаш. Фото: capital.ua

Экс-нардеп Дмитрий Святаш, как лицо, скрывающееся от органов власти, объявлен НАБУ во Всеукраинский розыск. Об этом стало известно из данных, размещенных на официальном веб-портале Министерства внутренних дел.

Ранее пресс-служба Прокуратуры Киева сообщила, что бывшему народному депутату было вручено подозрение по факту завладения 1,1 млрд. грн. средств "УкрСиббанка".

Следствие установило, что бывший народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от "УкрСиббанак" на основании кредитных договоров. Этими действия банку был нанесен ущерб на 1,1 млрд грн.

Подозреваемому было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках данного уголовного производства   были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80 % активов АИС.

Сразу же после предъявления подозрения, по странному стечению обстоятельств Дмитрий Святаш оказался на больничной койке. По сообщениям УНИАН, в медицинском учреждении, выдавшем справку экс-политику о фактически предынфарктном состоянии, в должности главврача оказался бывший политический соратник автокорпорации "АИС" по "Партии Регионов" Александр Беловол, провалившийся на выборах на одном из мажоритарных кругов Харьковской области. Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол неоднократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов, связанных с закупкой медикаментов из-за которых умирали люди. 

Как известно, с 2009 года "УкрСиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных АИС кредитов в размере порядка $ 100 млн в судебном порядке с поручителей — Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

"Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств", — говорится в официальном заявлении DCH.

Ранее СМИ сообщили, что экс-нардепу Дмитрию Святашу запретили выезд за границу до момента полного погашения задолженности перед "Укрсиббанком", а его бизнес-партнеру и экс-нардепу Василию Полякову вручили подозрение в деле о мошенничестве. Также СМИ сообщили, что два ТОП-менеджера "АИС", оказались под круглосуточным домашним арестом, а Василий Поляков невыездным.

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