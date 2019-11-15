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15 ноября 2019, пятница, 21:33 14
Происшествия 2019-11-15T21:34:21+02:00
Українські Новини
Полиция обнаружила и передала Луцку скульптуру символа города – кликуна

Полиция обнаружила и передала Луцку скульптуру символа города – кликуна

кража Кликуна

Полиция обнаружила и передала Луцку скульптуру одного из символов города – кликуна. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Сегодня руководитель Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига передал начальнику управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета Екатерине Телипской скульптуру кликуна, которую злоумышленник похитил на прошлой неделе с солнечных часов на Театральной площади города", - говорится в сообщении.

Досудебным следствием по делу установлено, что кражу одного из символов Луцка совершил 21-летний житель областного центра.

Сотрудники Луцкого отдела полиции изъяли у него скульптуру кликуна.

Фигура не претерпела повреждений.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников Луцкого отдела полиции это преступление раскрыто. Личность злоумышленника установлена. Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. После завершения расследования суд определит правонарушителю меру наказания", - сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 7 ноября в центре Луцка украли скульптуру одного из символов города – кликуна.

Кликун - один из главных древних символов Луцка.

В эпоху Средневековья кликун сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд.

В Луцке же кликуны, кроме того, стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов били тревогу.

Именно этот ритуал обусловил появление местного названия - кликун.

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