Полиция обнаружила и передала Луцку скульптуру символа города – кликуна

Полиция обнаружила и передала Луцку скульптуру одного из символов города – кликуна. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини. "Сегодня руководитель Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига передал начальнику управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета Екатерине Телипской скульптуру кликуна, которую злоумышленник похитил на прошлой неделе с солнечных часов на Театральной площади города", - говорится в сообщении. Досудебным следствием по делу установлено, что кражу одного из символов Луцка совершил 21-летний житель областного центра. Сотрудники Луцкого отдела полиции изъяли у него скульптуру кликуна. Фигура не претерпела повреждений. "Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников Луцкого отдела полиции это преступление раскрыто. Личность злоумышленника установлена. Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. После завершения расследования суд определит правонарушителю меру наказания", - сказано в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Как сообщали Українські Новини, неизвестные 7 ноября в центре Луцка украли скульптуру одного из символов города – кликуна. Кликун - один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья кликун сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд. В Луцке же кликуны, кроме того, стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов били тревогу. Именно этот ритуал обусловил появление местного названия - кликун.