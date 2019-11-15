На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила

В Филиппинах в провинции Палаван 15-летний подросток вытащил сестру из пасти голодного крокодила, и спас ее от смерти. Об этом передает Daily Mail.

Инцидент произошел днем, когда 12-летняя филиппинка Хаина Лиза Хосе Хаби переходила ручей под мостом.

Крокодил вцепился зубами в правую ногу девушки и потянул в воду. Крики услышал брат Хашим, который уже пересек водоем. Он бросился на спасение сестры, бросая в крокодила камнями. Ему удалось отбиться от крокодила и вытащить сестру. После этого он вызвал подмогу.

Отмечается, что девочку госпитализировали с глубокой раной, однако сейчас ее состояние стабильное. Хаина призналась, что уже не надеялась на то, что выживет.

"Крокодил был огромным, куда больше меня. Мне было так страшно, я кричала и плакала от ужаса. Я видела его зубы прямо перед собой", - поделилась она.

Полицейские разыскивают крокодила, местных жителей призвали держаться подальше от водоемов.

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