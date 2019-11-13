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13 ноября 2019, среда, 17:06 55
Австралия 2019-11-13T17:06:52+02:00
Українські Новини
В Австралии рыбак выколол пальцем двухметровому крокодилу глаз

В Австралии рыбак выколол пальцем двухметровому крокодилу глаз

Австралия, Крокодил, Рыбаки, нападение на людей
Крокодил.Фото: pixabay
Крокодил.Фото: pixabay

54-летний австралиец находился на рыбалке на пляже в Кейп- Йорке, в штате Квинсленд, когда на него неожиданно напал двухметровый крокодил. Об этом передает CNN Travel.

Сообщается, что рептилия неожиданно вынырнула из воды, и схватила рыбака за ногу, пытаясь затащить в воду. Однако Крег Дикманн не растерялся, и начал драку с крокодилом. Во время того, как животное схватило его за руку, рыбак очень сильно ткнул пальцем и выколол крокодилу глаз, что в итоге заставило зверя освободить свою жертву.

Несмотря на серьезные травмы, мужчина добрался на машине до станции, где работал, и вызвал спасателей. Его коллега оказал первую помощь и больше часа вез его на туристическую станцию. Потерпевшего встретили медики и представители воздушной медицинской службы. Они доставили рыбалку на вертолете до больницы Кэрнса.

"Я могу только представить, что это был вопрос жизни или смерти", - сказал сотрудник службы скорой помощи Квинсленда Уоррен Мартин.

По словам Мартина, Дикманн получил серьезную травму. Укус его руки разрывал открытую кожу, обнажая сухожилия и мышцы.

Это нападение крокодила на человека стал первым за последние семь лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Австралии акула неожиданно напала на женщину. Также в Индии львы растерзали мужчину на глазах у туристов.

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