После трехнедельного снижения розничные цены на дизтопливо стабильны 27,99 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 4-8 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,99 гривен за литр. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,22% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 28 октября-1 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,01 до 27,99 гривен за литр третью неделю подряд. Розничные цены на дизтопливо 4-8 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 8 ноября Средняя цена на 4 ноября 8 ноября в % к 4 ноября ДТ 27,99 27,99 100,00