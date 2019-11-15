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15 ноября 2019, пятница, 16:58 20
Наука 2019-11-15T19:00:03+02:00
Українські Новини
Ученые нашли ключ к разработке новой вакцины от бешенства, создав уязвимую версию вируса

Ученые нашли ключ к разработке новой вакцины от бешенства, создав уязвимую версию вируса

Исследования, Вакцина, Бешенство, Вакцины от бешенства
Вакцина.Шприц.Фото: pixabay
Вакцина.Шприц.Фото: pixabay

Ученые университетов Монаш и Мельбурна провели исследование, создав уязвимую версию вируса, которое в дальнейшем поможет им создать вакцину от бешенства. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что ученые впервые наблюдали, как белок, вырабатываемый вирусом бешенства, связывается с белком Stat1 в клетке, останавливая ответ иммунной системы. Это открытие позволило им создать модифицированную, уязвимую версию вируса, которую можно было бы использовать для создания новой, безопасной и эффективной вакцины.

Исследователи планируют протестировать эти модификации в вакцинных штаммах против бешенства. В случае успеха модифицированная вакцина может вводиться собакам перорально через приманку.

"Мы можем конкретно изменить вирус бешенства и последовательность структуры белков. Модифицированный вирус все еще может размножаться, но больше не способен остановить сильные противовирусные иммунные механизмы. При использовании в вакцине это защитит от заражения смертельным вирусом", - сказал доктор Грег Мозли из Института биомедицинских исследований Монаша, ведущий автор исследования.

Бешенство убивает почти 60 тыс. человек каждый год , в основном затрагивая бедные или сельские местности. После появления клинических симптомов болезнь почти всегда заканчивается смертью. Даже если людям удается быстро получить медицинскую помощь, затраты на лечение от бешенства часто оказываются неподъемными.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздрав рассказали о том, в каких случаях нельзя делать прививки.

Также в Киеве впервые за последние несколько лет зафиксировали случай заболеваемости на дифтерию. 

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