Бюджетный вариант: в японском отеле можно снять номер за $1 при условии, что вас будут показывать на YouТube

В Японии в городе Фукок открыли очень бюджетный номер в отеле Business Ryokan Asahi, где можно поселиться всего за $1 (130 иен за ночь). Об этом передает SoraNews24.

Цена такого номера очень привлекла туристов, однако у владельцев есть одно условие: в комнате установлена камера, которая транслирует все происходящее на YouТube.

Согласно данным ведомства, в номере за такую цену владельцы предоставляют татами, складные матрасы, низкий столик, телевизор и чайник. Также в комнате есть кондиционер, но его можно включить только за дополнительную плату — 2 часа его работы стоят так же, как ночь в номере.

№ 8, отель Business Ryokan Asahi. Фото: soranews24

Камера для трансляции на YouТube охватывает всю комнату, спрятаться от нее можно только в душевой или туалете.

Как передает издание, аргументом для такого эксперимента послужило то, что "легендарный номер 8" реже всего бронируется клиентами, потому администрация решила таким образом убедить клиентов бронировать чаще этот номер.

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