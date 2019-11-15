подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 15:31 938
Интернет и IT 2019-11-15T15:37:42+02:00
Українські Новини
Нет юридических обоснованных причин для реприватизации "Укртелекома", – СМИ

Нет юридических обоснованных причин для реприватизации "Укртелекома", – СМИ

Реприватизация, Укртелеком, ФГИ Украины
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Юридические основания для реприватизации "Укртелекома" отсутствуют. Об этом говорится в материале интернет-издания "Главком" "Приватизация на французский манер".

Издание напомнило, что формальным поводом для иска со стороны Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" стали претензии по двум инвестиционных обязательств из более 50-ти, которые брал на себя покупатель предприятия, я которые по версии ФГИ, остались якобы невыполненными. Речь идет о создании и передаче государству выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и инвестирования в предприятие 450 млн долларов.

Однако, как отметил "Главком", с претензиями ФГИ категорически не согласен нынешний владелец "Укртелекома". По его мнению, обязательства выполнены в полной мере, а по уровню инвестирования средств в развитие предприятия - даже перевыполнены.

"Он утверждает, что пресловутой сетью фактически давно пользуются госструктуры. А на развитие предприятия за эти годы потрачено гораздо больше, чем 450 млн долларов, что и позволило ему уже через пару лет после приватизации превратиться из убыточного в стабильно развивающееся", - говорится в материале.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, юридических оснований для реприватизации "Укртелекома" нет, и, очевидно, намерения ФГИ вернуть компанию в госсобственность обусловленные другими причинами.

"Поскольку финансовые результаты "Укртелекома" явно демонстрируют положительную динамику его развития, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и общемировую тенденцию падения фиксированной телефонии (ее постепенно вытесняют новые технологии), намерение ФГИ вернуть предприятие в государственную собственность выглядят, как минимум, странно. Поэтому судебные тяжбы вокруг возможной реприватизации "Укртелекома" аналитики готовы объяснять другими, чем юридические или экономические, реальными причинами", - отмечается в материале.

Напомним, ранее политолог Константин Бондаренко высказал мнение, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине и станет сигналом непрогнозированности правил игры в стране.

А экономист Андрей Новак подчеркнул отсутствие в данный момент оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине. По его мнению, реприватизация станет сигналом миру, что наша страна так и не стала цивилизованным государством.

Больше новостей о: Реприватизация Укртелеком ФГИ Украины

Архив
Новости
2 военных погибли и 4 ранены во время утилизации боеприпасовв Балаклее 16:40
Андрей Ермак, Даша Заривная и Брайан Ланза. Фото: Украинская правда
Встречу помощника Зеленского и экс-советника Трампа засняли на видео 16:23
Путин не хочет встречаться с Зеленским до "нормандского формата" 16:22
Межбанк закрылся скачком гривны вверх 16:15
Взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов, - штаб ВСУ 16:12
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok