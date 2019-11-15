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15 ноября 2019, пятница, 14:52 115
Силовые структуры 2019-11-15T14:57:33+02:00
Українські Новини
Житель Львовской области нанял киллера для убийства адвоката

Житель Львовской области нанял киллера для убийства адвоката

Полиция, Киллер, Адвокат, Заказное убийство, Инсценировка убийства
Раскрытие заказного убийства. Фото: Нацполиция
Раскрытие заказного убийства. Фото: Нацполиция

Национальная полиция предупредила заказное убийство адвоката в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

В частности, указывается, что житель Львовской области нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро.

Однако правоохранители инсценировали убийство - и спасли жизнь человека.

В результате спецоперации оперативники департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции и его территориального подразделения во Львовской области, следователи полиции совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции и прокуратурой Львовской области задержали организатора особо тяжкого преступления.

Установлено, что в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы.

Во время ее отработки были установлены личности будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

Организатором оказался житель Львовской области.

Преследуя корыстные мотивы, он подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тыс. долларов. Смерть адвоката дала бы возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Операция по предупреждению заказного убийства и задержанию его организатора проходила под контролем правоохранителей - от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем касательно убийства до задержания фигурантов.

Правоохранители задокументировали факт передачи части средств, а именно 1,2 тыс. долларов, на так называемые текущие расходы и приобретение оружия. Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве.

Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего.

Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.13 ноября правоохранители провели инсценировку убийства. Организатор получил фото с "места убийства" как доказательство выполненного заказа.

14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения - 49 тыс. гривен.

Фигуранты задержаны. Расследуются уголовное производство по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье ревнивец "заказал" киллеру любовника своей бывшей.

Ранее в Одессе задержали киллера, состоявшего в преступной группировке.

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