подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 14:35 722 Инфографика
Налоги 2019-11-15T16:30:03+02:00
Українські Новини
Эффективная борьба со схемами: ГНС обнародовала впечатляющие цифры

Эффективная борьба со схемами: ГНС обнародовала впечатляющие цифры

НДС, Государственная налоговая служба Украины, Сергей Верланов

За август-октябрь 2019 темпы роста начислений налога на добавленную стоимость выросли на 20,3%, в то время как база налогообложения - на 5,3%. При этом темпы роста уплаты внутреннего НДС за август-октябрь опережают вдвое темпы роста уплаты, которые были достигнуты за январь-июль (21,2% против 10,5%), когда новосозданная ГНС во главе с Сергеем Верлановым еще не начала свою работу. Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

Как следствие, индикативные показатели по НДС (за минусом возмещения) с августа, когда на новосозданную ГНС была возложена функция администрирования налогов, выполняются в полном объеме. Более того, наблюдается перевыполнение индикатива чистого сальдо НДС за август-октябрь на 6,5%.

Кроме того, в ГНС отметили стабилизацию ритмичности и полноты возмещения НДС, которая впервые не используется с целью "искусственного" достижения индикативных показателей бюджетных поступлений.

Так, если в августе-октябре 2018 среднемесячная сумма заявок на возмещение составляла 13,3 млрд грн, а среднемесячная сумма возмещения 10,9 млрд грн, то за аналогичный период 2019 такие показатели составляли 13,5 и 12,3 млрд грн соответственно .

Также в налоговой отметили, что мониторинг налоговых накладных - инструмент в борьбе с фиктивным налоговым кредитом - значительно повысил свою производительность и фискальное значение.

В частности, по состоянию на 1 ноября ГНС не получила ни одного сообщения от налогоплательщиков на разблокирование 335 726 налоговых накладных на общую сумму около 7,7 млрд грн.

Это свидетельствует о том, что в Украине впервые блокируются, прежде всего, накладные компаний, причастных к минимизационным схемам, тогда как предприятия реального сектора получают возмещение беспрепятственно.

Напомним, ранее производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине.

Больше новостей о: НДС Государственная налоговая служба Украины Сергей Верланов

Архив
Новости
2 военных погибли и 4 ранены во время утилизации боеприпасовв Балаклее 16:40
Андрей Ермак, Даша Заривная и Брайан Ланза. Фото: Украинская правда
Встречу помощника Зеленского и экс-советника Трампа засняли на видео 16:23
Путин не хочет встречаться с Зеленским до "нормандского формата" 16:22
Межбанк закрылся скачком гривны вверх 16:15
Взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов, - штаб ВСУ 16:12
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok