Нас радуют цены на автогаз: Восьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

В понедельник-пятницу, 4-8 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,09% с 11,39 до 11,38 гривен за литр, продолжая снижаться 8 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,50% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 28 октября-1 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,35% с 11,44 до 11,40 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 4-8 ноября, гривен/литр: