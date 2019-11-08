подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Нас радуют цены на автогаз: Восьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться
08 ноября 2019, пятница, 16:08 188
Экономика 2019-11-08T16:11:51+02:00
Українські Новини
Нас радуют цены на автогаз: Восьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

Нас радуют цены на автогаз: Восьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

В понедельник-пятницу, 4-8 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,09% с 11,39 до 11,38 гривен за литр, продолжая снижаться 8 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,50% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 28 октября-1 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,35% с 11,44 до 11,40 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 4-8 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 8 ноября

Средняя цена на 4 ноября

8 ноября в % к 4 ноября

СПБТ

11,38

11,39

99,91

 

Больше новостей о: Сжиженный газ Автогаз Цены на сжиженный газ

Архив
Новости
Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве 17:18
Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога 17:18
Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России 17:14
Герус думает об охране после нападения Ляшко 17:07
"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений 16:57
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok