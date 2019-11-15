Глава Николаевской ОГА Стадник дискредитирует Зеленского, – "Наш край"

Политическая партия "Наш край" не позволит новому председателю Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Александру Стаднику оказывать давление на депутатов облсовета.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Николаевской областной организации партии, опубликованном на официальном веб-сайте облорганизации.

В заявлении говорится, что пытаясь установить контроль, новый руководитель области прибегнул к испытанным еще предыдущей властью методам – к попыткам запугать и "поломать об колено" депутатов.

"Власть новая – методы старые! "Варяги" плохо знают наш край: переломить депутатов облсовета не получится. "Наш край" не позволит давить на депутатов Николаевского облсовета", – заявили в партии.

Авторы заявления сообщили, что предприятие депутата Николаевского областного совета от партии "Наш край" Тахира Садридинова "С-Росток" подверглось давлению со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

"В отсутствие учредителя и директора, группа должностных лиц в составе представителей Гоструда, миграционной службы и отдела по противодействию торговле людьми Нацполиции совершила попытку провести досмотр документов предприятия. При этом только представители Гоструда предоставили документы о проверке нелегального трудоустройства", – проинформировал в партии.

"Наш край" связывает данный инцидент с попыткой недавно назначенного главы Николаевской обладминистрации Александра Стадника установить контроль над облсоветом.

"Президент Украины обещал новое качество политики, теперь мы видим это качество. Такими действиями Александр Стадник дискредитирует всю новую власть и по ее реакции на данный инцидент будет видно – это самодеятельность нового председателя ОГА или это такая политика новой власти в целом", – подчеркнули в партии.

"На сегодняшний день фракция партии "Наш край" в облсовете является центром формирования нового большинства, которое будет работать в интересах родного края, а не варягов. Тахир Садридинов, как представитель фракции, является одним из кандидатов на руководящую должность в облсовете", – резюмировали авторы заявления.

Как известно, Александр Стадник назначен председателем Николаевской ОГА 18 сентября. Длительное время до этого Стадник работал на различных должностях в структурах Миндоходов и Государственной фискальной службы в Киеве.