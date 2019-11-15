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15 ноября 2019, пятница, 12:09 170
Происшествия 2019-11-15T12:12:41+02:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании всех школ, детсадов, банков и церквей во Львове

Неизвестный сообщил о минировании всех школ, детсадов, банков и церквей во Львове

Ложное минирование

Неизвестный сообщил о минировании всех школ, детских садов, отделений банков, церквей и других культовых сооружений во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Также он сообщил о минировании 25 жилых домов, 9 гостиниц, 11 больниц и 11 торгово-развлекательных центров.

Сообщение поступило 14 ноября на электронную почту полиции.

При этом неизвестный не выдвигал каких-либо требований.

Проводятся мероприятия по поиску звонившего.

Также проводился мониторинг ситуации, на несколько объектов выезжали взрывотехники.

Взрывчатка не обнаружена.

По данным Українських Новин, это одно из самых масштабных сообщений о минировании во Львове, речь шла о почти 1 тыс. объектов.

Как сообщали Українські Новини, в июле неизвестный сообщил о минировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, отелей и церквей во Львове.

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