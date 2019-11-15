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  • Легализация игорного бизнеса в таком виде не принесет налогов, - Галицкий
15 ноября 2019, пятница, 09:59 1127
Политика 2019-11-15T11:15:03+02:00
Українські Новини
Легализация игорного бизнеса в таком виде не принесет налогов, - Галицкий

Легализация игорного бизнеса в таком виде не принесет налогов, - Галицкий

Азартные игры, Игорный бизнес, Слуга народа, Зеленский Владимир, Марусяк Олег, Галицкий Игорь

В парламент был подан ряд законопроектов, в том числе один основной №2285 о легализации азартных игр, и семь альтернативных с некоторыми отличиями. Законопроект 2285-1, поданный народным депутатом из фракции "Слуга народа" Олегом Марусяком, по мнению адвоката и эксперта Игоря Галицкого, "отличился особыми Заключительными и переходными положениями", которые имеют все шансы парализовать деятельность лотерейного рынка в Украине, а также перекрыть поступление налогов в бюджет.

Об этом Галицкий заявил в своей статье "Легализация азартных игр: все незаконные заведения остаются работать".

"Попытки изобрести усложненный переходный механизм - не лучший вариант. Если он будет применен, то трагические последствия очевидны: продажа числовых лотерей прекратится, налоги перестанут поступать в государственный бюджет, а у миллионов игроков будет украдена мечта, надежда и шанс разбогатеть, провести интересно время, получить удовольствие от игры", - заявил Галицкий.

Эксперт также уверен, что "если автор законопроекта думает, что после запрета лотерей, ему удастся решить все проблемы и создать новый чистый мир, он ошибается".

Эксперт указывает на то, что, оказавшись формально вне закона, как это фактически предполагает проект закона Марусяка, распространители лотерей и те, кто под них маскируется, не уйдут с улиц городов, а останутся на своих местах, возможно, изменят вывески, перекрасят окна с фасадами в другой цвет - и продолжат свою работу "в тени", вне контроля со стороны государства.

"При таких обстоятельствах уровень игровой зависимости и преступности возрастет, а государство не только избавит себя возможности пополнять бюджеты, финансировать спорт и культуру, но и получит всплеск теневого игорного бизнеса и лудомании, который будет распространяться в обществе", - уверен эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" обещали легализовать игорный бизнес и за его счет пополнять бюджет, а также привлечь иностранных инвесторов.

60% граждан Украины выступают категорически против легализации азартных игр.

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