"Фармак" провел телемост о влиянии пробиотиков на здоровье человека

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) во Львове провела телемост о влиянии пробиотиков на здоровье человека, который транслировали для врачей в крупнейших городах Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала 24

Конференцию организовали в рамках программы "Уровень", она собрала около тысячи врачей различных специализаций из Львова, Днепра, Харькова, Одессы и Киева.

На конференции говорили о современном взгляде на микробиом и роли пробиотиков в профилактике наиболее распространенных заболеваний.

"Очень долго микробиом был недооценен. То есть как микроорганизмы, живущие в нас, влияют на наше здоровье. Современные тенденции в медицине разнообразны, украинским врачам надо быть в тренде", – рассказала руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов компании "Фармак" Татьяна Дзюба.

На конференции выступил председатель медицинского департамента компании "Protexin Human Healthcare" Эштон Харпер, который приехал во Львов из Великобритании.

"Я приехал сегодня, чтобы рассказать о врожденном синдроме раздраженной толстой кишки, мигрени и инфекции мочевыводящих путей. Это три очень связанные состояния, влияющие во многих случаях на человеческое население в международных масштабах", -– рассказал он. "Фармак" является единственным поставщиком симбиотика "Лактиале" от компании "Protexin". Это средство содержит комплекс полезной микрофлоры из семи полезных бактерий для организма человека.

Проект "Уровень" компания "Фармак" реализует с 2010 года.

Главная цель программы – поддерживать высокий уровень знаний, непрерывно совершенствовать и качественно повышать профессионализм украинских врачей и уровень отечественной медицины, опираясь на мировой опыт и современные тенденции и практики в сфере оказания медицинских услуг.

Только за 2018 год, в рамках программы "Уровень", обучение прошли более 4000 специалистов со всей Украины.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.