Рынок земли выгоден не только фермерам, но и химпрому, - эксперт

Рынок земли выгоден не только фермерам, но и химпрому. Об этом заявил политический эксперт Кирилл Сазонов в интервью "Украинскому радио", комментируя принятие Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

"Не хочет человек торговать землей – пусть не продает. Хочет продавать – пусть продает. Это его право. Нас, как безземельных украинцев, которых большинство, интересует как это скажется на нас. Тут совсем другой аспект, и мы должны смотреть на то, что это дает остальным людям", - отметил Сазонов.

По мнению Сазонова, богатый крестьянин создает благоприятную ситуацию в других отраслях, в частности – в машиностроении и химпроме.

"Земля дорожает. Дорожает стоимость её аренды, дорожает стоимость её продажи. Это означает, что крестьяне становятся богаче автоматически. Они могут брать кредиты. Куда они могут потратить эти кредиты? В первую очередь – на технику. То есть сельское хозяйство – это не только земля. Это еще и техника, и удобрения", - заявил эксперт.

Кирилл Сазонов утверждает, что с введением в Украине рынка земли необходим и более тщательный контроль за ситуацией на рынке минеральных удобрений. По мнению эксперта, необходимо жесткое противодействие засилью производителей удобрений из РФ и поддержка национальных производителей.

"Что касается удобрений, то с 1 июля мы запретили импорт российских удобрений. Ожили наши те заводы, которые мертвыми лежали уже несколько лет. Это тысячи рабочих мест в отрасли. Опять же – налоги, взносы в пенсионный фонд, зарплаты, рабочие места. Один работающий человек в химпроме создает четыре рабочих места у смежников", - утверждает Сазонов.

Эксперт призвал внимательно следить за расследованиями, которые сегодня проводит МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в отношении импорта минеральных удобрений в Украину. Российские производители, несмотря на заградительные меры Кабинета министров Украины, продолжают предпринимать попытку монополизировать поставки удобрения на украинский рынок. При чем делают они это достаточно хитро: они поставляют в Украину удобрения через другие страны.

"Сейчас Россия активно лезет через Грузию, Сербию, Беларусь, Румынию со своими более дешевыми удобрениями, которые имеет опять-таки благодаря дешевому газу, и пытается опять наш рынок монополизировать. Но Межведомственная комиссия по международной торговле уже ведет расследование. Важно за ним следить, чтобы они не слили эту тему", - отметил эксперт.

"Введение таких ограничительных мер Межведомственной комиссией – это не просто вопрос защиты украинского химпрома. Это вопрос надежности работы всего сельского хозяйства и, если хотите, вопрос продовольственной безопасности Украины, - говорит Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF (управляющей компании Дмитрия Фирташа), - Аграрный сектор – это стратегическая отрасль, которая дает значительную часть ВВП страны и самое главное обеспечивает страну продуктами питания. И нельзя допустить, чтобы украинский АПК в какой-то момент стал полностью зависимым от российских поставщиков. Если поставках удобрений срываются или блокируются, это сразу влияет на урожай, на цены на продукты. Поэтому поставки удобрений должны быть надежным, от этого зависит стабильность работы с/х отрасли. И поверьте, если пошлины и ограничения снять, то российские поставщики удобрений очень быстро станут доминирующими поставщиками удобрений в Украине, а украинский химпром очень быстро остановится. Более того, при таком сценарии вы со сможете пронаблюдать, что такое "настоящий ценовой диктат" со стороны трех российских производителей удобрений на украинском рынке".

Даже сегодня, используя различные изощренные схемы крупнейшие российские производители – "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – продолжают бесконтрольно ввозить в Украину свои удобрения через фирмы прокладки. При этом маскируя российские удобрения, под удобрения из других стран, манипулируя таможенными кодами. Кроме того, ни для кого не секрет, что компании из РФ активно поставляют удобрения на оккупированные территории.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования по импорту удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения через третьи страны. Расследование было возбуждено в августе 2019 года по запросу частных и государственных химических предприятий Украины, среди которых "Днепразот", Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Одесский припортовый завод.

Мощностей украинских заводов более чем достаточно, чтобы на обеспечить потребности внутреннего рынка Украины в азотных удобрениях. Сложные удобрения Украина готова обеспечить где-то на 85%, остальное экспортируются.