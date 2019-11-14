Эксперт предложил использовать букмекеров для развития национального футбола

По мнению футбольного эксперта и аналитика Дмитрия Торнера, развитию украинского футбола могут помочь правильные шаги со стороны власти в вопросе легализации букмекерских контор.

Во всем цивилизованном мире давно узаконены правила взаимодействия букмекерских контор и финансирования ими спортивных направлений, в частности, футбольных.

Об этом сообщает интернет-издание Forum.

"Мы привыкли жаловаться на недофинансирование нашего футбола. О развитии детско-юношеского футбола я вообще молчу. Он жив еще исключительно благодаря деньгам владельцев клубов, содержащих футбольные академии. При этом мы зачем-то покупаем каких-то непонятных игроков в Латинской Америке пачками. А ведь при нормальном подходе можно было бы решить вопрос с финансированием футбольных академий и детских школ, как это принято в нормальных футбольных странах", — считает Торнер.

Эксперт считает, что создание адекватного рынка букмекерских услуг и регламентирование четко установленных правила для операторов могли бы стать выходом для решения ситуации с финансированием всех составляющих украинского футбола — от футбольных школ до профессиональных клубов.

"На сегодняшний день во многих странах существует порядок, согласно которому букмекерские организации обязаны регулярно отчислять деньги, чтобы оказать финансовую поддержку спорту. Общая сумма отчислений распределяется между профессиональным и детско-юношескими видами спорта. И это довольно значительные суммы", — считает Дмитрий Торнер.

По словам эксперта, те же британские букмекеры ежегодно отчисляют в поддержку спорта более 130 млн фунтов стерлингов. Во многих странах букмекеры отчисляют от 5 до 10 процентов своего дохода на развитие спорта. И чем выше сумма дохода букмекера, тем больше суммарный размер его годовых отчислений на поддержку спорта.

"Это зачастую большие деньги, на которые можно было бы сделать многое. К сожалению, в Украине нет закона, обязывающего букмекерские конторы отчислять в поддержку футбола определенный процент от общего дохода. И это очень плохо", — считает эксперт.

По словам Дмитрия Торнера, в Украине почему-то не разделяют игорный бизнес и букмекерские конторы, и не делают между ними разницы.

"У нас эти понятия не разделены, в том числе и на законодательном уровне. А ведь это два вида деятельности, направленности которых совершенно противоположны по своему содержанию. Если в игорном бизнесе, который все еще запрещен в Украине, выигрыш клиента зависит от слепого случая, то ставки на спорт или спортивные пари требуют знаний команд, игроков, их возможностей, статистики, и т. п. Это интеллектуальная деятельность, и случаю отведено там мало места. И если букмекерские конторы зарабатывают на том же футболе, то сам Бог велел им вкладывать в футбол — от этого только все выиграют", — считает Дмитрий Торнер.

По словам эксперта, проблема состоит в том, что обе сферы согласно украинскому законодательству считаются "лотереей" и очень часто, из-за близости к игорному бизнесу букмекерские конторы тоже становятся объектом "наездов" со стороны силовиков.

"В СБУ и МВД часто не понимают разницы между, к примеру, „Пари Матч“ и УНЛ", — констатирует Торнер.

Как считает эксперт, легализация букмекерской деятельности может стать, как и принято во всем мире, хорошей альтернативой государственному финансированию спорта, и в частности, футбола, и в состоянии сделать его менее зависимым от "донорства" со стороны олигархов.