В Украине при прокате документального фильме о Путине замазали лицо Михалкова

В Украине при показе документальной картины "Свидетели Путина" прокатчик замазал лицо российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает "Би-би-си" в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что кинематографист входит в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано. "На этом лице есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины", — сказал он.

Произошедшее Манский назвал игрой "все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил", а требование замазывать изображение тех, кто угрожает национальной безопасности Украины, — абсурдным и смешным. "Но имеем то, что имеем", — заключил режиссер.

Как сообщали Українські Новини, Басту, Митю Фомина, кинорежиссера Михалкова и ведущего Шепелева внесли в "черный список" Минкульта.

В сентябре Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на территорию страны российскому рэперу.