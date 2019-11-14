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14 ноября 2019, четверг, 22:00 55
Общество 2019-11-14T22:00:57+02:00
Українські Новини
В Украине при прокате документального фильме о Путине замазали лицо Михалкова

В Украине при прокате документального фильме о Путине замазали лицо Михалкова

Никита Михалков, СБУ, Виталий Манский
Михалков. Фото: agv.mirtesen.ru
Михалков. Фото: agv.mirtesen.ru

В Украине при показе документальной картины "Свидетели Путина" прокатчик замазал лицо российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает "Би-би-си" в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что кинематографист входит в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано. "На этом лице есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины", — сказал он.

Произошедшее Манский назвал игрой "все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил", а требование замазывать изображение тех, кто угрожает национальной безопасности Украины, — абсурдным и смешным. "Но имеем то, что имеем", — заключил режиссер.

Как сообщали Українські Новини, Басту, Митю Фомина, кинорежиссера Михалкова и ведущего Шепелева внесли в "черный список" Минкульта.

В сентябре Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на территорию страны российскому рэперу.

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