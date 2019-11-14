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14 ноября 2019, четверг, 19:47 499
Бизнес 2019-11-14T19:59:01+02:00
Українські Новини
У "Урожая" снова пытаются отобрать землю под маслокомбинатом в Славянске, – Lauffer Group

У "Урожая" снова пытаются отобрать землю под маслокомбинатом в Славянске, – Lauffer Group

Ощадбанк, Рейдерский захват, Lauffer Group, Минюст Украины, Славянский маслоэкстракционный завод, ТК
Lauffer Group. Фото: facebook.com/LaufferGroup
Lauffer Group. Фото: facebook.com/LaufferGroup

Четвертый год продолжается конфликт вокруг Славянского маслоэкстракционного завода (МЭЗ, Донецкая область). В 2016 году "Ощадбанк" рейдерским способом завладел помещением предприятия (но не оборудованием - что не мешает захватчикам эксплуатировать его "на износ"). Казалось бы, со сменой власти у законных собственников появилась надежда на справедливость. Но старые "схемы" не умирают в одночасье.

Об этом сообщила Lauffer Group на официальной странице в социальной сети Facebook.

"Оставалась сущая формальность: отменить регистрацию "Ощадбанка" права собственности на участок, и восстановить ООО "ТК "Урожай". И 28 октября государственный регистратор выполнил судебное решение - поступить по-другому он просто не имел права.

Это прогнозируемо не понравилось проигравшей стороне - "Ощадбанку". Чуть больше недели спустя, 7 ноября, в профессиональный праздник всех грабителей и охотников до чужого добра, представитель банка подал жалобу на действия регистратора в Министерства юстиции Украины.

Строго говоря, Минюст должен было отправить банк с его представителями читать законы. В одном из которых - "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество" (ч. 2 ст. 34) - украинским по белому значится: Министерство юстиции не должно рассматривать жалобы на действия регистраторов, совершенные по решению суда.

Очевидно, в главном "юротделе" Украины не знают украинского законодательства - потому, что не просто приняли жалобу "Ощадбанка", но еще и назначили ее рассмотрение в "турбо-режиме", на 15 ноября, ровно через неделю с момента подачи. Чтобы было понятнее, скажем, что в тот же день будут рассматриваться жалобы, поданные еще в сентябре. То есть, оперативность, с которой обращение банкиров отправили "в работу", просто аномальная. Маленькая деталь: как правило, комиссия Минюста в первой половине дня рассматривает жалобы на регистрацию физических и юридических лиц, а имущественные - после обеда. Но для "Ощадбанка", опять-таки, сделали исключение.

И эта кипучая активность чиновников Минюста наводит на нерадостные мысли. Тот, кто изо всех сил пропихивал незаконную жалобу "Ощадбанка" на рассмотрение министерской комиссии, несомненно, заинтересован в определенном ее исходе. А поскольку, вопреки законам Украины и здравого смысла, ее все-таки приняли, да еще и так быстро - есть все основания полагать, что результат известен заранее. И с законом и справедливостью этот результат будет иметь мало общего. То есть, прошло 3 месяца, как новый министр юстиции Денис Малюська занял свой пост - а коррупционные схемы в его министерстве остались прежними. Или вовсе были построены заново, под новую команду нового руководителя. Хотя честному бизнесу от перемены мест берущих точно не станет легче".

Больше новостей о: Ощадбанк Рейдерский захват Lauffer Group Минюст Украины Славянский маслоэкстракционный завод ТК "Урожай

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